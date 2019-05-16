Епифаний жалуется, что Филарет контролирует почти всю церковную кассу ПЦУ

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава подчиняющейся Константинополю Православной церкви Украины митрополит Епифаний пожаловался на то, что почти все средства, которые поступают в церковную кассу Киева, контролирует отказавший ему в доверии и обвинивший в нарушении договоренностей основатель УПЦ КП Филарет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сказал в интервью ВВС News Украина, отвечая на вопрос относительно возможной сложной финансовой ситуации в своей церкви.

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«Город Киев — весь город, включая все финансы, которые поступали в церковную кассу, кроме Михайловского монастыря, остались за почетным патриархом Филаретом. В целом мы — Киевская митрополия, Киевская православная богословская академия — сейчас частично содержимся из тех пожертвований, которые поступают в казну Михайловского златоверхого монастыря. Остальные средства — от благотворителей», — отметил он.

Напомним, 15 мая Филарет заявил, что Епифаний вместе с Порошенко нарушил договоренности, достигнутые на Соборе 15 декабря. По его словам, Епифаний должен нести ответственность только за внешнее представительство церкви, а патриарх — за всю внутреннюю церковную жизнь на Украине.