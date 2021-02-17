Епископ благословил акцию с флагом, под которым убивают русских Донбасса

18.02.2021, Буэнос-Айрес, Мигель Петров

Новости Украины

Епископ Аргентинский и Южноамериканский РПЦ Леонид благословил членов молодежного отдела епархии на проведение акции по восхождению в горы с флагом Украины – именно под этой символикой с 2014 года продолжается карательная операция против русских Донбасса.

Как сообщает собкор «ПолитНавигатора» в Аргентине, более странной акции под церковной эгидой и представить себе трудно: в честь патриота Руси, радевщего за единство русских земель, двое человек поднимут над аргентинскими вершинами флаг, под которым на протяжении полутора столетий мутировавшие из русских под воздействием польской, потом австро-венгерской, а далее безбожной коммунистической пропаганды, жители Юго-Запада Руси целенаправленно убивали и продолжают убивать все русское. И происходит это по благословению Русской Православной Церкви.

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Понятное дело, что в Аргентине существует довольно большая диаспора выходцев с территории нынешней Украины, однако вместо того, чтобы проповедовать среди них триединство русского народа (малороссов, белорусов и великороссов), опровергая геополитическую ересь украинства, некоторые пастыри, напротив, потакают ей, стремясь подобным откровенно антирусским способом добиться расположения этой диаспоры.

И, казалось бы, для удовлетворения их весьма причудливых религиозных чувств у украинствующих в Латинской Америке есть все возможности: в той же Аргентине действуют униатские приходы (УГКЦ), есть и автокефалы, которые с недавних пор влились в томосистую ПЦУ, представлены и украинские евангелисты. Так что, если хочешь молиться на «иконы», убранные жовто-блакытными ленточками, на образа с «хероями» ОУН-УПА и Небесной сотни – «ласково просимо!». Но для чего все это политязычество тащить в Русскую Православную Церковь?

Достаточно вспомнить саму историю жовто-блакытного прапора, чтобы понять его антирусскую сущность: появился он как символ галичанской Главной русской рады в империи Габсбургов (название «украинцы» тамошние геостратеги тогда еще не придумали) по образу флага Нижней Австрии в середине 19 века, а впоследствии соответствующих цветов лента была подарена императрицей-матерью Русскому батальону горных стрелков, которых предполагалось кинуть против восставших венгров. Впоследствии под этими цветами галичанские украинствующие уничтожали галичанских русофилов в концлагерях Талергоф и Терезин, воевали с русской армией на фронтах Первой мировой, чинили антирусские и еврейские погромы в годы петлюровщины, воевали на стороне Третьего Рейха и изуверствовали в немецких концлагерях, а также оккупированных русских селах, убивали и жгли русских активистов в Новороссии и убивают сейчас русских на Донбассе. Замечательный бэкграунд, ничего не скажешь!

Нужно отметить, что епископ Леонид заступил на кафедру недавно, но уже отметился подобной «толерантностью». При этом его предшественник митрополит Игнатий, интеллектуал и миссионер, обративший в русское Православие сотни людей по всей Латинской Америке, был неожиданно отозван на покой в Москву.

По одной из версий, поводом для этого стала активная миссионерская деятельность владыки, что вызвало неудовольствие Папского престола. Дабы не обострять оношения с католиками, и был отозван полюбившийся прихожанам архиерей.

Надо отметить, что сама РПЦ в отличие от большинства автокефальных церквей жестко дистанцируется от национальных символов, вот и в рамках восхождения на вершины департамента Барилоче наряду с украинским для противовеса был поднят и российский флаг, чего ранее никогда не случалось.

В целом же, надо отметить, что и другие епархии демонстрировали соглашательскую позицию по украинскому вопросу: Патриархия в момент карательной операции ВСУ против Донбасса слала поздравления Петру Порошенко (сам предстоятель не присутствовал на церемонии воссоединения Крыма с Россией), клирики УПЦ МП окоромляли воюющие против ЛДНР украинские воинские части, присутствовали на церемониях по «примирению» с боевиками ОУН-УПА и т.п.

Всё это впоследствии не спасло УПЦ МП от репрессий, истории с томосом и существующей по сей день угрозы захвата Лавр на территории Украины.