«Епископ» черногорских раскольников поддержал «украинских братьев»

«Владыка Отстрожско-Никшический» неканонической «Черногорской Православной Церкви» Борис Бойович заявил о том, что «верит» в украинцев.

Об этом раскольник рассказал в эфире радиостанции AntenaM, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Говоря о ситуации на Украине, раскольничий «епископ» Борис отметил, что «ситуация сложная, потому что это чистое состояние оккупации, которую Россия создала в отношении Украины».

«Столько сходства между украинским и черногорским вопросами! У них пытались уничтожить, язык, национальную идентичность, церковь, но из этого ничего не получилось. Тяжелая ситуация, но украинский народ, сумевший преодолеть многие невзгоды, силен.

У них сильное национальное самосознание, и они выживут с помощью всех нас и западных держав», — вещал представитель «Черногорской Православной Церкви».