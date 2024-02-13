Епископ СПЦ: «Сербы в Косово могут исчезнуть»

Алексей Топоров.  
13.02.2024 08:59
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Религия, Церковь


Епископ Рашка-Призренский Феодосий заявил сегодня в монастыре Драганац совершил в монастыре Драганац в Косово таинство рукоположения нового священника.

Обращаясь к собравшейся пастве, владыка рассказал о серьезной опасности, которая нависла над сербским народом в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Епископ Рашка-Призренский Феодосий заявил сегодня в монастыре Драганац совершил в монастыре Драганац в Косово...

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«Благодать Святого Духа собрала нас сегодня в этом святом семействе в монастыре Драганац, чтобы служить Богу, служить святую литургию, то, что Господь оставил нам как самое главное, что нужно сделать в память о Нем, и то, что Господь оставил нам через всю многовековая жизнь церкви, верного народа….

Мы, сегодня, живущие в этих краях, оказались в ситуации, когда многие отворачиваются от нас, многие друзья, многие народы, когда над нами нависли черные тучи и когда наш народ запуган, когда ему грозит опасность со всех сторон, не с одной, а с многих, и самая большая из них – исчезнуть из этих мест, покинуть свои очаги», – сказал епископ Феодосий.

При этом владыка отметил, что Бог не допустит гибели своего народа.

«Вот радость, вот сегодняшний праздник, когда радуется и эта святая обитель, и все наши люди в Косово и Метохии и за ее пределами радуются, потому что все хорошее, что происходит здесь, в этом крае, вызывает радость всех, кто носит в своих сердцах и эти святые места, наше Косово и Метохию», – сказала глава Рашко-Призренской епархии СПЦ, окормляющей территорию Косово.

 

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