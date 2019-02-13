Епископа УПЦ лишают гражданства и депортируют с Украины

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Куда депортируют неизвестно, т.к. он является гражданином Украины. Родился он в Украине. И на данный момент он лишен гражданства, и куда депортировать – непонятно», – сообщил Антоний.
Он попросил у верующих УПЦ молитв о епископе Гедеоне.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, несколько сотен верующих канонической УПЦ помешали неонацистам захватить Десятинный монастырь.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.