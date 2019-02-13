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13.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Религия, Скандал, Украина
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Епископа УПЦ лишают гражданства и депортируют с Украины

Настоятеля Десятинного монастыря, епископа Макаровского Гедеона (Харона), который сообщил Конгрессу США о гонениях на каноническую церковь и притеснениях украинских верующих, задержали в аэропорту «Борисполь».

Об этом, ссылаясь на секретаря владыки Гедеона протодиакона Антония, пишет СПЖ.

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«Куда депортируют неизвестно, т.к. он является гражданином Украины. Родился он в Украине. И на данный момент он лишен гражданства, и куда депортировать – непонятно», – сообщил Антоний.

Он попросил у верующих УПЦ молитв о епископе Гедеоне.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, несколько сотен верующих канонической УПЦ помешали неонацистам захватить Десятинный монастырь.

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