Ереван в дыму. Пашинян празднует День гражданина

29.04.2019, Москва, Александр Ростовцев

С 2019 года в последнюю субботу апреля Армения отмечает праздник-новодел – День гражданина, объявленный символом «победы восставшего народа над коррумпированной властью».

По такому случаю, дней за десять до начала праздника, администрация премьер-министра Армении запросила у парламента ассигнования на подготовку величайшей «пэрэмоги» современности. Парламент, контролируемый пашиняновскими соратниками из партии «Мой шаг», с удовольствием откликнулся на запрос и согласился отслюнявить сумму, эквивалентную четверти миллиона долларов на организацию торжеств.

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27 апреля СМИ сообщили, что в День гражданина ереванский проспект Маштоца превратился в большую шашлычную, где каждый прохожий мог отметить победу «революции любви» поеданием армянского шашлыка хоровац под закуску армянской же овощной шаурмы дурум.

На самом деле, как сообщают из Еревана, в шашлычную был превращён не только проспект Маштоца, а практически вся столица Армении. Действующий премьер республики Никол Пашинян обратился накануне с призывом к нации – не подвести начинание и вынести все, какие есть, мангалы на улицы – жарить шашлыки во славу «пэрэмоге» везде, где душа пожелает. И Ереван заволокло базарными дымами…

В ходе празднования Дня гражданина довольно быстро прояснилось, кто этот гражданин, виновник торжества, персонально. В принципе, можно было и сразу назвать праздник Днём Никола, но «мойшаговцам» помешала ложная скромность: всё-таки, какой-то год назад армянам обещали, что новая власть будет скромной, антикоррупционной и неразрывно связанной общей пуповиной с народом. Люди могли неправильно истолковать инициативу новоизбранных «слуг народа».

То, что Пашинян получил в подарок персональный праздник – это ни разу не преувеличение. Воваевич, картинно просивший журналистов с телекамерами, оставить его в покое и дать спокойно покушать праздничных разносолов вместе с народом, всё время находился в центре внимания. Майдан-премьер сновал от мангала к мангалу, давал ценные советы, лично помогал вертеть шашлыки, разгонял едкий дым руками, а затем ловко подхватывал с шампура лавашом и аппетитно хомячил куски зарумянившегося хороваца.

Во время инспекции одного из очагов стихийного общепита, шашлычные активисты отчитались перед премьером, что их оперативный запас составляет 20 кг готового к жарке мяса, «но если надо – подвезут ещё». Пашинян в ответ что-то одобрительно лопотал и всем своим видом показывал, как ему нравится проект чайханы в масштабах столичного города.

В общем, человек явно был на своём месте, и остаётся только удивляться, почему Никол Воваевич променял ремесло ловкого и весёлого духанщика на карьеру склочного, некомпетентного и плохо предсказуемого политика.

Критики Пашиняна откровенно высмеивают День гражданина и популистскую пиар-суету премьера вокруг чадящих мангалов. Говорят, что в начале «революции любви» Пашинян и его окружение критиковали чиновников Саргсяна и депутатов-республиканцев за бездуховное и коррупционное пожирание хороваца с кебабами, «пока народ перебивается с чурека на воду». Правда, в разгар уличных протестов, майдауны и сами частеньго любили вдарить по шашлычку, устанавливая вокруг баррикад мангалы, наполняя революционный воздух Еревана пикантными ароматами кавказской кухни.

Безусловно, в самом процессе готовки и поедания шашлыка нет ничего предосудительного или достойного высмеивания. В конце концов, шашлыки на природе в хорошей компании достались нам из советского времени и свято соблюдаются народами бывшего СССР с началом потепления, выполняя важные задачи по укреплению горизонтальных социальных связей и передаче полезных традиций в поколениях.

Вот только дружеские посиделки под мясо и вино низведены майдаунами до государственной показухи, создающей иллюзию изобилия и единения власти с народом.

Судя по всему, Пашинян собирается отобрать корону главного иллюзиониста Армении у знаменитого советского престидижитатора Арутюна Акопяна. Всё второе полугодие 2018-го, под видом иллюзии борьбы с коррупцией, майданный премьер занимался сведением личных счетов с представителями прежней власти, и в первую очередь, – с людьми, привлекшими его к уголовной ответственности за кровавые беспорядки марта 2008 года, даже несмотря на скорый выход смутьяна на волю по амнистии.

Шашлыки, конечно, самая простая и вкусная наглядная агитация. Правда, забывается и приедается она быстро. Дальше-то что? Создавать видимость экономического процветания, достижения мира с Азербайджаном, обещанной евроинтеграции, инвестиционного золотого дождя? Верной дорогой, украинским шляхом через майдан с граблями…