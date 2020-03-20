Ермак хотел запрыгнуть в последний вагон – соросята помешали

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина упустила время, когда ЛДНР были готовы договариваться с Киевом о возвращении в одно государство на конфедеративных условиях. Даже запоздалая робкая попытка команды Владимира Зеленского заявить о возможности прямых переговоров с Донбассом натолкнулась на сопротивление не только украинских националистов, но и «соросят», которыми нашпигована пропрезидентская фракция в Верховной раде.

Об этом YouTube-каналу «Главновости» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди партии Зеленского есть шестьдесят подписантов, которые требуют наказать Ермака и Сивоху за диалог с Донбассом, – рассказал эксперт. – «Россия – агрессор, капитуляция»…

Эти идиоты не понимают, живя в странном мире, что там (в Донецке) не Афганистан, где днем работают, а ночью партизанят, там реальные структуры, с которыми надо договариваться. Чем быстрее ты договоришься с сепаратистским регионом, тем больше шансов, что он от тебя не уйдет.

Время упущено, Ермак пытается запрыгнуть в последний вагон, но шестьдесят «соросят» – против», – сказал эксперт.

По мнению Мишина, украинский правящий класс не готов к диалогу с Донбассом.

«Сложилось куча архетипов, ложных смыслов, которые говорят о российской агрессии в Украине, – считает эксперт. – Российская агрессия в Украину – не больше, чем «российская агрессия» в Беларусь и Казахстан. Это интересы крупного российского бизнеса, с которым трудно найти компромисс, но при этом прямой агрессии-то нет…

Откровенно против (диалога – ред.) выступает Департамент стратегической коммуникации НАТО, сидят они в Риге, – для них, чем хуже, тем лучше. Основной враг для НАТО сейчас – Китай и Россия».

Политолог уверен, что НАТО изо всех сил пытается не допустить, чтобы окружающие Россию страны – Украина, Белоруссия Казахстан стали ее союзниками, и с этой целью создает на их территориях проект «Анти-Россия».