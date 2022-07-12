Ермак курильщика. Как из главы Офиса Зеленского делают «российского шпиона»

Новости Украины

Война войной, а грызня пауков в банке – по расписанию. Свежая порция новостей из Киева как нельзя лучше подтверждает правоту этого тезиса. Если коротко – после некоторого затишья проамериканские грантоеды вновь пошли стальной волной в психическую атаку на главу Офиса Зеленского Андрея Ермака, заручившись при этом лоббистской поддержкой из-за океана.

Застрельщиком новой войны компроматов предсказуемо выступил Виталий Шабунин – давний недруг Ермака и глава очень близкого к западным посольствам грантоедского «Центра противодействия коррупции».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

При этом сам Шабунин как бы и не при делах – он «всего лишь» ретранслирует глас возмущенной американской общественности в лице конгрессвумен Виктории Спартц, публично обвинившей Ермака в работе на российскую разведку и разместившей на своем официальном сайте открытое обращение к Байдену, с призывом к Зеленскому, решить «проблему Ермака».

Что интересно, обиженная на Ермака конгрессвумен – по девичьей фамилии Кульгейко – даже не диаспорянка, а украинка из Черниговщины, выросшая на Украине в годы незалежности и переселившаяся за океан уже в зрелом возрасте, так что в украинских реалиях она ориентируется без подсказок и языкового барьера не имеет. Именно она первой среди конгрессменов посетила Киев после 24 февраля и является одним из главных лоббистов ленд-лиза для Украины.

А дальше все было по понятной схеме: в Вашингтоне чихнули, а в Киеве уже насморк: обслуживающее западную повестку «Радио НВ» Томаша Фиалы рассказывает – со слов пропагандистски «Радио Свобода» Ирины Ромалийской – о якобы сгоревших в ГБР документах, изобличавших Ермака.

А упомянутый выше Шабунин, как тот рояль в кустах – с уже готовым комментарием о том, что «существование на самом верху украинской власти российской агентуры» вредит святому делу расширения номенклатуры западных военных поставок.

Если предельно упростить, дело выглядит так: когда «лучшие люди страны и представители гражданского общества» начинают заикаться о том, что неплохо было бы поставить Киеву более современное оружие, им тут же доверительным шепотом сообщают, – как мол вам доверять такие секреты, если вся техническая документация тут же уйдет в Москву?!

Список «предьяв» Ермаку довольно солидный. Тут и обросшее уже солидной бородой – «дело вагнеровцев», в сливе Москве информации по которому главного администратора Банковой обвиняли еще с конца 2020 года, и сознательное затягивание закупки тяжелой техники для Минобороны, и даже организация сдачи Херсона и всего юга страны.

Впрочем, обвинения в последнем грехе носят характер переходящего вымпела и вменяются не только Ермаку, но и главе СБУ Баканову, который тоже взят на карандаш западными спецслужбами как потенциальный канал утечки секретов киевского двора через свою жену-россиянку.

Некоторые обвинения в адрес Ермака противоречат друг другу. Так, конгрессвумен Спартц обвинила его в провале переговоров с россиянами накануне войны, и одновременно – в дезинформации Зеленского. Мол, это Ермак убеждал шефа в том, что война с Россией не начнется, хотя американцы настойчиво сигнализировали об обратном.

Хотя если взглянуть на эту ситуацию без конспирологии, то все выглядит логично. Киев именно потому повышал ставки, проваливая переговоры с Москвой, что надеялся на то, что в Москве как обычно это проглотят и никаких оргвыводов не последует.

Почему мишенью американской критики стал Ермак, тоже понятно. Украинская политическая традиция еще со времен Кучмы такова, что роль второго человека в государстве занимает вовсе не премьер-министр и даже не спикер Рады, который по Конституции замещает президента в экстренных случаях, – а глава неконституционного органа, раньше называвшегося Администрацией президента, а при Зеленском ставшего президентским Офисом.

Именно ОП является нервом всей украинской вертикали власти. Именно оттуда идет паутина распоряжений на места. Именно там распределяются должности в аппарате областных и районных администраций и в силовых структурах. И не сказать, чтобы такая конструкция власти всех в стране устраивала.

При этом, понятно, не место красит человека, а человек место. И при разных главах АП и ОП их аппаратный вес, как и аппаратный вес самого этого органа был разный. Если предшественник Ермака Андрей Богдан предпочитал неделями «уходить в астрал», самоустраняясь от служебных обязанностей, то Ермак в короткий срок сосредоточил в своих руках очень серьезные полномочия, так что по аналогии с кучмовским царедворцем Дмитрием Табачником можно, ничуть не греша против истины, сказать, что сегодня Зеленский работает президентом в администрации Ермака. А советники самого Ермака по статусу и влиянию стоят выше многих министров.

Влияние Ермака на Зеленского столь велико, что, как говорят, даже когда украинский президент ложился в больницу «Феофания» с ковидом, Ермак занимал соседнюю палату там же. Иначе говоря, тот, кто контролирует Ермака, тот контролирует и Зеленского. Именно поэтому глава ОП и стал объектом столь ожесточенных нападок – ведь помимо него есть и масса других желающих «работать мозгом клоуна», как выражается оппозиционный блогер Шарий.

При этом Ермак со своей «некошерной» со свидомой точки зрения биографией – довольно удобная груша для битья грантоедами и националистами. В специфической системе координат постмайданной Украины против Ермака играют и наличие множества системных личных связей в России, и даже многолетняя работа помощником нардепа-регионала Эльбруса Тедеева.

Еще одной громкой «предьявой» Ермаку стала нашумевшая отмена визита в Киев президента ФРГ Штайнмайера. Как мы помним, весной Зеленский в довольно хамской манере отказал немцу в посещении Незалежной «из-за его тесных связей с Россией». Спустя некоторое время между канцеляриями обеих президентов случился созвон, в ходе которого Зеленский дал заднюю и – назвав происшествие «крупным недоразумением», – предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Однако, по данным издания Der Spiegel, немец не повелся и в жёсткой форме потребовал объяснений отмены своего прежнего визита.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать всё это сейчас», — пишет немецкое издание, подчеркивая, что Зеленский три раза за короткое время разговора пытался сменить тему.

«Про визит Штайнмайера в Киев договаривался Дуда. А потом Ермак в последний момент сказал Тупому, что надо опустить президента страны, помогающей Украине, и не принять его. Ермак сделал поразительно много для того, чтобы сегодня в Штатах всерьез встал вопрос «А казачок не засланый вообще?!». Но лишить Тупого его мозга Ермака – значит сделать его безмозглым. Он и в туалет сам не сходит, забудет ширинку расстегнуть. На мозг претендуют арестовичи, но это же шутка», – комментирует всю эту закулисную возню Анатолий Шарий.

Но вернемся к публичному доносу конгрессвумен Спартц. После того как стараниями Щабунина и Ко на Украине был дан ход всем этим обвинениям, Банковая принялась отмазывать своего начальника. На защиту Ермака встали грудью Кабмин и МИД, заявивший, что «конгрессмен Спартц распространяет российскую дезинформацию».

А пресс-секретарь Зеленского Никифоров и вовсе заявил в комментарии «Суспільному», что президент не получал никаких обращений по поводу своего главного администратора: «Это дело американского депутата и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали».

Однако, учитывая резонанс ситуации, такие отмазки больше похожи на хорошую мину при плохой игре:

«МИД оскорбляет конгрессвумен Спартц, ту самую, что объездила всю Украину и помогала с получением ленд-лиза и ту самую, что задалась относительно Ермака вопросами, которые давно витали в воздухе. Лучшая благодарность от украинского государства конгрессмену, выбивавшей помощь Киеву», – справедливо отмечает Анатолий Шарий.

Еще немаловажное: сам выбор Виктории Спартц в качестве загонщика Ермака как бы толсто намекает: сегодняшние обвинения из уст конгрессвумен – это практически официальная позиция США завтра. Ведь Спартц вдобавок ко всему еще и республиканка, что делает нынешний скандал еще более сюжетно закрученным – с намеком на многосерийное продолжение уже после осенних довыборов в Конгресс, победу на которых прочат «слонам».

А тем временем грантоед Шабунин, с которого мы начали этот рассказ, уже анонсирует новую серию разоблачений по Ермаку. На сей раз о том, «как коррумпированная часть ОП срывала наше кандидатство в ЕС за три дня до исторического решения». Мол, чтобы получить долгожданный статус кандидата в члены, «адекватная часть власти» решила пофигуристее прогнуться перед Большими Белыми Людьми и проголосовать в Раде давно лоббируемую Западом «антикоррупционную стратегию».

«Знаете, что произошло во время голосования по стратегии? Заместитель Ермака выбросил оттуда самую главную часть, которая касалась… САП (Специальная Антикоррупционная Прокуратура, – Ред). Депутаты выбросили поправку №511, которая запретила бы генпрокурорке фактически руководить САП при отсутствии избранного руководителя. И это за три дня до голосования Евросовета, которое, согласно процедуре, должно было состояться консенсусом. Напомню, что одним из ключевых аргументов против нашего кандидатства было как раз неадекватное поведение властей в вопросах САП и НАБУ».

В сухом остатке – очень многие и на Западе и в самой Украине убеждены, что Ермаку не место возле Зеленского, и должность главы Офиса на Банковой пора передать в более надежные и проверенные руки.

«Возможно, это складывание Большого договора по Украине на внешней арене. Возможно, череда фатальных совпадений, которые ослабляют позиции ОП. Но очевидно, что Андрею Ермаку «выкарабкаться» из этой ситуации будет гораздо сложнее, чем замять довоенное дело «вагнеровцев», – пишут киевские «Вести».

Впрочем, не стоит излишне демонизировать и надувать до вселенских масштабов фигуру этого мелкого киевского беса. Читая про развернувшуюся вокруг него возню, нет-нет да и вспоминаешь литературную классику:

«Мы здесь ломаем головы, тщетно пытаясь втиснуть сложную, противоречивую, загадочную фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером, Токугавой Иэясу, Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком! Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Через полгода его зарежут, а Орден останется».