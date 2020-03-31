Ермак надеется на обмен пленными в течение двух недель

31.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинским представителям в ТКГ в Минске дали понять, что если заседания не заканчиваются согласованием по обмену нескольких удерживаемых лиц, то это заседание было неэффективным.

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша цель вернуть всех наших граждан, которые сегодня, к сожалению, находятся на неподконтрольной территории, в России и в Крыму. Этот процесс продолжается, он сегодня затруднён из-за пандемии, поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются.

У нас были некоторые трудности из-за этого, потому что не были допущены представители Красного креста, но мы ещё раз получили подтверждение от участников ТКГ, был разговор президента с руководителем Красного креста относительно немедленного отправления туда, на ту территорию представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся, эта работа продолжается. И я очень надеюсь – может это неделя, может десять дней, может две недели, и мы уже начнём проводить эти обмены», – заявил Ермак.

«Потому что я при всех свидетелях в Минске им сказал, что если ваши заседания не заканчиваются тем, что вы договорились, что пять, десять, лучше, чтобы сто наших людей вернулись, я считаю, что это неэффективное заседание, и пожалуйста принимайте решения, потому что сегодня прошло уже три месяца, а у нас нет ни одного результата», – добавил глава офиса Зеленского.