Ермак назвал «агентами Кремля» всех, кто ставит в упрёк Зе-власти коррупцию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все, кто обвиняет президента Владимира Зеленского и его команду в коррумпированности, отрабатывают российский нарратив за вражеские деньги.

Об этом телеканалу «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Пропагандистка Наталья Мосейчук спросила, ставил ли кто-то из западных партнёров ему или Зеленскому в упрёк коррумпированность.

«Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми. И поэтому никогда таких разговоров, вот так, чтобы кто-то пришёл и сказал – нет. Потому что, во-первых, это неправда, и они об этом все знают. Во-вторых, давайте разделим: есть российский нарратив, с которым я категорически не согласен. Мы ездим, смотрим и так далее – Украина не является самой или среди наиболее коррумпированных государств. Это неправда. Да, коррупция есть везде. Но есть крепкие институции правоохранительные, антикоррупционные, которые с этим работают. И чем крепче институции, тем они более эффективно борются с этим пороком», – трепался Ермак.

«Я думаю, сегодня нет человека, только разве что, если он за деньги не работает, отрабатывает чьи-то фейковые новости, кто бы сказал, что у нас коррумпированный президент», – добавил глава Зе-офиса.