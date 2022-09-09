Ермак назвал россиян «извергами» и похвалился, что план по санкциям против России выполнен на 70%

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Новости Украины

На сегодняшний момент план по санкциям против России выполнен на 70 %.

Об этом говорится в свежем заявлении пресс-службы Офиса Зеленского по итогам очередного заседание экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

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Ермак поблагодарил членов группы за производительную работу продолжительностью пять месяцев, а также поздравил их с достижением весомого результата – выполнением на 70% плана действий, представленного в апреле этого года.

Также Ермак предложил членам группы новые идеи для обсуждения. Прежде всего, речь идет о документе о признании России «государством – спонсором терроризма», в чем Вашингтон недавно в категоричной форме отказал Киеву. . Ермак отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться.

Ермак добавил, что еще одним важным вопросом является запрет на получение виз российскими гражданами. Он отметил, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

«Россияне, эти изверги, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужчинам и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские «женщины» просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить в музеи. Это совершенно неправильно», – возмущается глава Офиса Зеленского.

Ермак похвалился, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против России. В частности, на днях были применены санкции более 600 человек, которые принадлежат к руководству России. Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Также участники встречи обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Речь шла и о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что, по мнению инициаторов санкций “существенно уменьшит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль”.