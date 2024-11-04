Ермак обещает затянуть на второй «саммит мира» под сто делегаций

Вадим Москаленко.  
04.11.2024 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Киевские политики рассчитывают получить на втором «саммите мира» представителей большего числа стран, чем приехало в Швейцарию.

Об этом в эфире провластного телеканала «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевские политики рассчитывают получить на втором «саммите мира» представителей большего числа стран, чем приехало...

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«Я считаю, что второй саммит мира состоится. Вы видели, как начиналась работа над «формулой мира» – мало кто в неё верил, но сегодня это уже факт, это очень успешная дипломатическая платформа.

Сейчас мы занимаемся сведением всех коммюнике, результатом будет формула мира Зеленского с чёткими шагами по каждому пункту. Шагами, что нужно сделать, чтобы исполнить каждый пункт», – валял дурака Ермак.

«У нас есть цифра в 95 участников конференции в Швейцарии. Это такой минимум, на который мы рассчитываем, стран, которые поддержат этот документ. Это важно, это основа для дальнейшего общения со странами Глобального юга, чтобы получить ещё и их поддержку», – вещал он.

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