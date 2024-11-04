Киевские политики рассчитывают получить на втором «саммите мира» представителей большего числа стран, чем приехало в Швейцарию.

Об этом в эфире провластного телеканала «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что второй саммит мира состоится. Вы видели, как начиналась работа над «формулой мира» – мало кто в неё верил, но сегодня это уже факт, это очень успешная дипломатическая платформа.

Сейчас мы занимаемся сведением всех коммюнике, результатом будет формула мира Зеленского с чёткими шагами по каждому пункту. Шагами, что нужно сделать, чтобы исполнить каждый пункт», – валял дурака Ермак.