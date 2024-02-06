«Ермак поставил Зеленского в коленно-локтевую позу» – Швец о страстях вокруг Залужного

Владимир Гладков.  
06.02.2024 21:39
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Анонсировав с подачи главы офиса президента Андрея Ермака смещение главкома ВСУ Залужного, Владимир Зеленский оказался в идиотском положении, когда все его фавориты наотрез отказались занимать освободившуюся должность, поскольку им неплохо и на своих.

Об этом в своём видеоблоге заявил предавший Родину бывший агент КГБ СССР Юрий Швец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсировав с подачи главы офиса президента Андрея Ермака смещение главкома ВСУ Залужного, Владимир Зеленский...

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«Замена генерала Залужного Сырским (командующий сухопутными войсками ВСУ – ред.) – это назначение камикадзе для него, потому на него сбросят конституционную обязанность Зеленского, он её проведёт, он станет врагом народа, его и так не любят. Короче говоря, крышка, надо ставить на нём крест, и он это понимает, поэтому и тонко объясняет свою позицию. До этого другие СМИ США сообщали, что Сырский вроде бы, когда ему предложили должность, отказался.

То же самое сделал Буданов (глава ГУР – ред.), у которого ещё меньше желания. Он сейчас сидит в синекуре, масса денег, масса людей под рукой решают массу проблем, включая свои. Зачем ему это нужно?», – сказал Швец.

По его словам, «секретарша» Ермак подставил президента Украины.

«Получается, что приняв решение с подачи Ермака, Зеленский теперь остаётся в дураках. Его подтолкнули к подписанию или к анонсу его – намерению сместить Залужного, то есть теперь уже и назад отступать нехорошо, грозит потерей лица. И в то же время – сделай ты это, и ты ногой прямо в пропасть.

Получается, что секретарша поставила своего начальника в коленно-локтевую позу. Сырский для «опы» (офиса президента – ред.) был ближайший человек, это мечта была назначить его на эту должность. Буданов – он соперник какой-то. Они, как две кокотки, соперничали за симпатии Зеленского. Получается – и ни туда, и ни сюда. Зеленский, с подачи своей секретарши, попав в эту идиотскую ситуацию, теперь должен сам выпутываться», – объяснил предатель.

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