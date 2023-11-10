Ермак: При Зеленском ни одного «Минска-3» не будет

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Киев не готовится ни к какому диалогу с Москвой, несмотря на волну публикаций в западных СМИ материалов о том, что Зеленского принуждают к переговорам.

Об этом телеканалу «1+1» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ни разу не слышал – не то что о давлении, а даже предложений относительно каких-то переговоров. Наши партнёры всегда говорят: когда и как, про что говорить – это абсолютно только решение украинского народа и украинского руководства», – утверждает Ермак.

«Считаете, что это русские подкидывают западным СМИ?», – спросила пропагандистка Наталья Мосейчук.

Глава офиса Зеленского ответил, что не сомневается в этом.

«При этом президенте ни одного «Минска-3» не будет», – добавил он.