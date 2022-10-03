Ермак в Стамбуле убеждал советников Эрдогана и Байдена в «ничтожности» вхождения Новороссии в РФ

03.10.2022  10:02 (Мск), Стамбул
Никита Еременко.  
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, США, Турция, Украина
Новости Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Стамбуле с главным советником президента Турции Ибрагимом Калином и советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате.

Об этом Ермак сообщил в своем Telegram.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился в Стамбуле с главным советником президента Турции...

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«Обсудили ход ситуации на фронте и координацию мер по реагированию на последние агрессивные действия РФ. Я акцентировал на необходимости получения Украиной надежных международных гарантий безопасности до приобретения нашим государством членства в НАТО. Также напомнил, что Международная рабочая группа по вопросам гарантий безопасности для Украины, которую возглавляю вместе с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, подготовила рекомендации по Киевскому договору о безопасности, заключение которого должно обеспечить для украинской стороны действенные гарантии безопасности на этот переходный период», – отметил украинский чиновник.

Ермак сообщил, что отдельно подчеркнул важность жесткой реакции Запада на вхождение в состав РФ четырех бывших областей Украины.

«Эти референдумы являются ничтожными, они не меняют реальность. Территориальная целостность Украины будет восстановлена. Это – принципиальная позиция президента Владимира Зеленского, всего военно-политического руководства Украины и украинского народа. Мы обсудили продолжение помощи по безопасности украинской армии, актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания», – утверждает чиновник режима Зеленского.

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