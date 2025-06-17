Ермаку устроили взбучку в Госдепе

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 12:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Визит в США главы офиса президента Украины был не просто провальным – во время переговоров с главой Госдепа Марко Рубио американский чиновник чуть ли не орал на своего визави.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит в США главы офиса президента Украины был не просто провальным – во время...

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«Был визит Ермака, крайне неудачный, в Соединённые Штаты. На самом деле никакого коммюнике по итогам этого визита даже не прозвучало. Была встреча с Рубио, появились фотки о том, что они там встречаются. И что? Рассказали что-то? Нет. А по моей информации, встреча с Рубио практически проходила на повышенных тонах. То есть Ермака спросили за много, и вообще вся эта история, которая произошла буквально накануне с атакой на ядерную триаду России, вызвала крайне негативную реакцию в Соединённых Штатах, очень сильно Ермарку прилетело по православной теме…

В общем, ничего Ермак не привез, а я напоминаю, что он туда возил план, гениальный, как всегда, киевский, о том, чтобы взнос в ту самую ресурсную сделку, в то продолжение военной помощи. Я думаю, что даже наш интернетовский формат не очень-то позволяет артикулировать то, что они услышали в ответ на эту гениальную идею», – заявил Павлив.

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