Ермаку устроили взбучку в Госдепе
Визит в США главы офиса президента Украины был не просто провальным – во время переговоров с главой Госдепа Марко Рубио американский чиновник чуть ли не орал на своего визави.
Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Был визит Ермака, крайне неудачный, в Соединённые Штаты. На самом деле никакого коммюнике по итогам этого визита даже не прозвучало. Была встреча с Рубио, появились фотки о том, что они там встречаются. И что? Рассказали что-то? Нет. А по моей информации, встреча с Рубио практически проходила на повышенных тонах. То есть Ермака спросили за много, и вообще вся эта история, которая произошла буквально накануне с атакой на ядерную триаду России, вызвала крайне негативную реакцию в Соединённых Штатах, очень сильно Ермарку прилетело по православной теме…
В общем, ничего Ермак не привез, а я напоминаю, что он туда возил план, гениальный, как всегда, киевский, о том, чтобы взнос в ту самую ресурсную сделку, в то продолжение военной помощи. Я думаю, что даже наш интернетовский формат не очень-то позволяет артикулировать то, что они услышали в ответ на эту гениальную идею», – заявил Павлив.
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