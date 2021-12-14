Ермек Тайчибеков назвал имя возможного заказчика репрессий против него

Осужденный на десять лет казахстанский русофил Ермек Тайчибеков считает, что судебные процессы против него инициировал сенатор Мухтар Абрарулы Кул-Мухаммед.

Об этом узник казахстанской этнократии рассказал «ПолитНавигатору».

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«Я очень много размышлял о том, кто мог бы быть заказчиком моего уголовного преследования, – поделился своими соображениями Ермек Тайчибеков. – И пришел к твердому мнению, что за всем этим стоит Мухтар Кулмухаммед, нынешний сенатор, а в прошлом руководитель администрации президента Республики Казахстан. Будучи руководителем президентской администрации, он создавал новую альтернативную историю страны, этногенеза казахов, и историческая правда, которую я излагал в СМИ, противоречит этой идеологии. Мне кажется, что я попал под идеологические и политические репрессии с его стороны».

По мнению политзаключенного, в пользу его доводов говорит и то, что главный «пострадавший» по его второму делу – председатель судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда Муратгали Абрарулы Акетай – младший брат Мухтара Кул-Мухаммеда.

Напомним, что 8 декабря Павлодарский суд признал Тайчибекова также виновным в «распространении заведомо ложной информации» и «распространении порнографических материалов». Поводом для этого судебного разбирательства стало обвинение «в оскорблении чести и достоинства» павлодарского судьи Акетая. Осужденный русофил якобы распространял в соцсетях видео с гомосексуальными утехами человека, очень похожего на этого судью.

«Сенатор очень влиятельный человек, и когда они изъяли мои ноутбуки и телефоны и убедились, что это – не я, они через пару месяцев начали фабриковать уголовное дело против меня, – рассказал Тайчибеков. – Тогда я предложил: « Давайте через детектор лжи пройдем, зададим вопрос Акетаю: «Это не вы на видео?». А мне: «Вы снимали или распространяли это видео?». И тогда все станет ясно. Но Мурат Акетай отказался».

Ермек Тайчибеков рассказал, что сенатор Мухтар Кулмухаммед – оралман, то есть этнический казах, переселившийся в Казахстан с семьей из Китая. Для таких людей, как правило, испытывавших притеснения по этническому признаку, свойственен ультранационализм и чужды братские чувства к России.

«Можно сделать вывод, что Мухтар Кулмухаммед – латентный, скрытый палач Русского мира в Казахстане. Очень жестко репрессирует всех, кто за Россию. Можно говорить за США, можно за Турцию, но ни в коем случае не за Москву, Русский мир, Россию. Иначе происходит так, как со мной. Судьи не только отклоняют мои ходатайства, даже не позволяют заявлять их, все делают в ускоренно-сжатом периоде, видно, что это конкретные, точечные политические репрессии», – отметил Тайчибеков, которому в скором времени предстоит новое разбирательство за «оскорбление чести и достоинства» Нурсултана Назарбаева, которого Ермек публично назвал «маразматиком» за националистическую, по его мнению, политику.