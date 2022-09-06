Ермек Тайчибеков объявил голодовку из-за беспредела тюремного начальства
Политический узник этнократического режима Казахстана, правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков рассказал о жестоких избиениях заключенных администрацией колонии в Алматинской области.
Сам общественник с 10 августа держит голодовку из-за бесчеловечного отношения тюремщиков к нему.
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Ермеку Тайчибекову удалось запечатлеть на видеокамеру и сделать достоянием общественности последствия погрома и избиения, устроенного администрацией Учреждения ЛА 155/8 в поселке Заречный Алматинской области.
По словам общественника, сотрудники колонии просто без каких-либо видимых причин ворвались в барак, где жили заключенные, начали громить все вокруг, включая мебель, и без повода избивать людей. О жестокости тюремщиков свидетельствуют многочисленные кровавые следы, оставшиеся после экзекуции.
Далее, как свидетельствует Тайчибеков, тюремщики утащили двенадцать человек в изолятор с переломанными ногами и руками.
Напомним, что Ермек Тайчибеков был осужден на десять лет по откровенно сфабрикованным обвинениям за то, что осуждал откровенно дискриминационные действия режима Казахстана в отношении русских и дунган.
Сам казахстанский русофил 10 августа объявил голодовку в ответ на действия администрации колонии, где он содержится.
В частности, Тайчибекова содержали в карцере, ему на девять месяцев запретили свидания с близкими, телефонные переговоры с ними, получать передачи с воли. Это вкупе с голодовкой может серьезно отразиться на здоровье политического узника, поскольку учреждении заключенных кормят исключительно плохо.
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