Ермек Тайчибеков объявил голодовку из-за беспредела тюремного начальства

06.09.2022  15:43 (Мск), Москва
Алексей Топоров.  
Просмотров: 417
 
Дзен, Казахстан, Политические репрессии, Россия


Политический узник этнократического режима Казахстана, правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков рассказал о жестоких избиениях заключенных администрацией колонии в Алматинской области.

Сам общественник с 10 августа держит голодовку из-за бесчеловечного отношения тюремщиков к нему.

Политический узник этнократического режима Казахстана, правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков рассказал о жестоких избиениях...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Ермеку Тайчибекову удалось запечатлеть на видеокамеру и сделать достоянием общественности последствия погрома и избиения, устроенного администрацией Учреждения ЛА 155/8 в поселке Заречный Алматинской области.

По словам общественника, сотрудники колонии просто без каких-либо видимых причин ворвались в барак, где жили заключенные, начали громить все вокруг, включая мебель, и без повода избивать людей. О жестокости тюремщиков свидетельствуют многочисленные кровавые следы, оставшиеся после экзекуции.
Далее, как свидетельствует Тайчибеков, тюремщики утащили двенадцать человек в изолятор с переломанными ногами и руками.


Сам казахстанский русофил 10 августа объявил голодовку в ответ на действия администрации колонии, где он содержится.
В частности, Тайчибекова содержали в карцере, ему на девять месяцев запретили свидания с близкими, телефонные переговоры с ними, получать передачи с воли. Это вкупе с голодовкой может серьезно отразиться на здоровье политического узника, поскольку учреждении заключенных кормят исключительно плохо.

Напомним, что Ермек Тайчибеков был осужден на десять лет по откровенно сфабрикованным обвинениям за то, что осуждал откровенно дискриминационные действия режима Казахстана в отношении русских и дунган.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть