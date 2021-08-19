Ермек Тайчибеков, призывавший к воссоединению Казахстана с Россией, получил приговор – 7 лет тюрьмы

19.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Суд Алма-Аты признал русофила и общественника Ермека Тайчибекова виновным в разжигании межнациональной розни и осудил на семь лет максимальной безопасности (строгого режима).

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил брат осужденного – Марлен Тайчибеков.

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По его словам, адвокаты до последнего были уверены, что их подзащитному будет вынесен оправдательный приговор, поскольку натянутое обвинение разваливалось на глазах. Напомним, что политического узника обвиняли в разжигании межнациональной розни на основании интервью российскому порталу «Украина.ру», где он критиковал казахстанские власти за выдавливание русских из страны, а также израильскому Iton.TV , где он рассказал как те потворствовали погромам дунган.

«Мой брат, который защищал людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть, а погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе, пьют пиво, радуются, – сказал Тайчибеков. – Где справедливость в этом мире? В Казахстане ее точно нет. Одна надежда на Россию».

Приговор русофилу вынес судья Данияр Сембаев.

При этом в ходе вчерашнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в Казахстан вопросы Ермека Тайчибекова, а также так называемых «языковых патрулей», участники которых привязываются к местным русским, не говорящим на казахском языке, публично не поднимались.

Ермек Тайчибеков – последовательный пророссийский общественный деятель и правозащитник Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР, подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка).

Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией «сепаратистами», напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР.

Имеет финансовое образование, работал в банках, вел бизнес. В ноябре 2015 года был арестован, а в декабре того же года осужден на четыре года по обвинению в «разжигании межнациональной розни».

Тайчибекова пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года вышел по УДО.

Комитет финансового мониторинга Министерства финансов и Генеральная прокуратура Республики Казахстан наложили на Тайчибекова пожизненные санкции: ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в госструктурах, официально получать материальную помощь.

Имущество активиста было конфисковано и изъято в счёт государства, он находится в «черном списке» банков Казахстана, в регистрирующих органах, как лицо, финансирующие международный терроризм (поддержка ЛДНР).

После освобождения разочаровался во внешней политике России и сконцентрировался на консультационной защите прав русского населения Казахстана и борьбой с коррупцией и произволом органов власти в отношении своих соплеменников.

В сентябре прошлого года Ермек Тайчибеков был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV.