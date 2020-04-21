Ермек Тайчибеков: «Выдачу Россией ополченца Казахстану местные русские восприняли как выстрел в спину»

21.04.2020, Целиноград, Алексей Топоров

Раньше он выступал за воссоединение России и Казахстана, а сейчас не верит, что в русских остался легендарный русский дух, и что интересы Москвы совпадают с интересами русского народа.

Об этом и о других аспектах русской проблемы в Казахстане «ПолитНавигатору» рассказал правозащитник, активист Ермек Тайчибеков, отсидевший два года за свои убеждения.

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Тайчибеков в колонии

Ермек Тайчибеков – последовательный пророссийский общественный деятель и правозащитник Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР, подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка).

Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией «сепаратистами», напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР.

Имеет финансовое образование, работал в банках, вел бизнес. В ноябре 2015 года был арестован, а в декабре того же года осужден на четыре года по обвинению в «разжигании межнациональной розни».

Тайчибекова пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года вышел по УДО.

Комитет финансового мониторинга Министерства финансов и Генеральная прокуратура Республики Казахстан наложили на Тайчибекова пожизненные санкции: ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в госструктурах, официально получать материальную помощь.

Имущество активиста было конфисковано и изъято в счёт государства, он находится в «черном списке» банков Казахстана, в регистрирующих органах, как лицо, финансирующие международный терроризм (поддержка ЛДНР).

После освобождения разочаровался во внешней политике России и сконцентрировался на консультационной защите прав русского населения Казахстана и борьбой с коррупцией и произволом органов власти в отношении своих соплеменников.

Запись Тайчибекова в фейсбуке

«ПолитНавигатор»: РФ по запросу Казахстана выдала воевавшего в Донбассе за ДНР гражданина этой страны Евгения Щербака. Зачем это нужно российской стороне – этим вопросом уместнее задаваться самим гражданам России, я же хотел спросить у вас – гражданина Казахстана, зачем это казахстанской стороне, если Щербак не представлял никакой угрозы казахстанской государственности, мало того даже не планировал возвращаться в Казахстан?

Е.Т. -Вся внутренняя политика Республики Казахстан направлена на подавление менталитета, морального духа, пассионарности русского европейского населения. И в связи с этим проводится целый комплекс мероприятий: переименовываются улицы, населенные пункты содержащие славянские названия, славяно-европейцам категорически запрещен доступ к государственной службе, они не могут работать прокурорами, судьями, полицейскими, занимать высокие должности. Более того, появилась инициатива об исключении русского языка из конституции, подобное обращение недавно сделали аж 700 представителей казахской интеллигенции.

А в отношении Щербака… Крымский сценарий в Казахстане исключен абсолютно по причине того, что местное русское население находится не то, чтобы в сонном, а, наверное, даже в замороженном состоянии. И тот же Щербак не собирался возвращаться в Казахстан, хотел остаться жить в России, но казахстанским властям было важно показательно его наказать, чтобы дальше русские боялись вообще заявлять о своих гражданских правах.

Собственно, ополченцев Донбасса из Казахстана можно по пальцам пересчитать: Тимур Лямин – уже отсидел три года, Евгений Вдовенко получил шесть лет, теперь Евгения Щербака ждет срок от пяти до девяти лет непонятно за что. Я уверен, что если бы Евгений Щербак принимал бы участие в боевых действиях где-нибудь в Колумбии или Эквадоре, Казахстану было бы безразлично. Просто политика властей Казахстана направлена на то, чтобы Россия никогда не восстановилась в исторических границах.

Я не могу позволить себе в Казахстане выйти на улицу с флагом Российской федерации, я уже не говорю про флаг ДНР, меня сразу привлекут к уголовной ответственности. Из чего можно сделать вывод, что Казахстан – это вражеское Русскому миру и России государство. К сожалению, Кремль это не понимает. И мне очень печально, что кремль согласовывает многие вопросы с Астаной, с Назарбаевым, тем самым у казахстанских русских еще больше опускаются руки, потому как это выглядит как выстрел в спину.

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П.Н. -Помимо дел против ополченцев в Казахстане к реальным срокам приговаривали русских гражданских активистов, которые ни на какую войну не уезжали, а просто выражали свою точку зрения в соцсетях….

Е.Т. -Программист из города Риддер Игорь Сычев получил срок за опрос о возможности возвращения Рудного Алтая (Восточный Казахстан) в Россию. Ужасна его судьба, потому что его собираются держать от звонка до звонка. Ему дали пять лет, и он все эти пять лет сидит. И его не отпускают по УДО.

Игорь Чуприна – житель Петропавловска всего лишь написал в социальной сети, что «Петропавловск – русский город», а он действительно исконно русский город, где 95% населения европейцы, и вообще этот город основан русскими. За эту фразу ему дали шесть лет, и уже он сидит пятый год.

В северных и восточных частях Казахстана очень жесткие лагеря, там очень сильно подавляют волю, мне повезло, я сидел срок на юге, у нас мягче режим, но то, что творится на севере и на востоке, именно там, где как раз проживает преимущественно русское население – это катастрофа, обращение с людьми там, словно в фашистском концлагере. Возможно это тоже политика казахстанских властей – подавлять таким образом русское население.

Сейчас (существовавших еще десять лет назад – ред.) русских сайтов с критикой властей Казахстана, русских организаций не осталось абсолютно. Русское самосознание подавлено на корню. Думаю, русские, как люди, которым есть, что терять, сейчас сидят тихо и молчат. И думают о том, чтобы получить гражданство РФ и уехать.

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П.Н. -Наверное, из-за сложившегося положения эмиграция русского населения из Казахстана в Россию за последние годы стала более интенсивной, чем была до этого?

Е.Т. -Наблюдался огромный исход русских из Казахстана с начала Крымской весны. Потому что по реакции на это событие со стороны казахского населения, по многочисленным комментариям в соцсетях русские поняли, что их соседи не являются им братьями. Казахи смело и открыто говорили, что если попробуете что-то «вернуть» из земель Казахстана, мы вас будем резать, сжигать и, в принципе, за такие слова казахи никогда не несут ответственности.

Если же русский просто скажет фразу, что Казахстан – это ведь тоже наша русская земля, а вот этот город Казахстана – и наш русский город, то тотчас же человек получит наказание. Такие двойные стандарты.

Казахстан – это тоталитарная страна, где огромное количество людей работают агентами спецслужб. Наверное, в каждом регионе найдется по две- три тысячи человек негласных агентов. Они могут изображать роль гражданских активистов, популярных блогеров, но на самом деле выполняют всю ту работу, которую им приказывает делать Комитет национальной безопасности.

Они могут говорить все, что угодно, какие угодно оскорбления в адрес русских выдавать и за это получают максимум десять – пятнадцать суток. Идет целенаправленное подавление гражданского самосознания, европейского христианского русского населения.

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П.Н. -На ваш взгляд, почему Россия, которая активно контактирует с Казахстаном по различным экономическим проектам, предпочитает не замечать подобных откровенных проявлений русофобии?

Е.Т. -До 2016 года я считал, что Россия пытается спасти положение русских, Казахстан же хочет быть вместе с ней. Но отсидев свой срок, все переосмыслив, я понял, что на самом деле, по моему частному субъективному мнению, интересы Кремля не совпадают с интересами русского населения. То есть, у Кремля есть какие-то свои геополитические, коммерческие интересы. Я не знаю, какого характера. Может быть, там Назарбаев отдаст урановые месторождения России, а взамен у него есть карт-бланш додавить до конца русское население. Или что-то еще.

По крайней мере, когда выступает председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и открыто заявляет о том, чтобы русские учили казахский язык, то это просто фантастика! В любом другом суверенном государстве она бы наоборот поинтересовалась, зачем вы принуждаете русских в Казахстане переходить на казахский, но, нет, она заявляет, учите! После этого смотришь на Российскую федерацию и понимаешь, что на нее надежды русским Казахстана нет.

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П.Н. -Ну а что такие исторические институты русской цивилизации, как казачество (юго-восток Казахстана в свое время был территорией Семиреченского казачьего войска, Северо-Запад – Уральского казачьего войска, а город Алма-Ата, основанный казахами как крепость-форпост, носил название Верный) и Русская православная церковь? Способны ли они как-либо консолидировать местную русскую общину, организовать ее самозащиту?

Е.Т. -Это на сегодняшний день, к сожалению, декоративные, по сути, структуры. Что легко доказать. Если мы посмотрим казахстанский СМИ-агрегатор, то увидим, что никто у них (казачества и местных епархий РПЦ – ред.) не берет интервью, никто не интересуется их мнением по актуальным вопросам. Соответственно они и не влияют на процессы. Их мероприятия запрещают.

Впрочем, о чем тут говорить, если у нас даже запретили Бессмертный полк. С георгиевской лентой ходить запрещено. В Израиле, например, можно ходить, а в Казахстане – нет. На самом деле Казахстан – государство враждебное России. Я не знаю, почему до сих пор граждане Российской Федерации не поняли этого.

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П.Н. -Ну а структуры Россотрудничества, проявляют ли себя хоть как-то в Казахстане?

Е.Т. -Если бы эти структуры (Россотрудничества – ред.) хоть как-то себя проявляли, то я бы видел их, хотя бы в новостной ленте. Но их там нет. Может они какие-то совсем закрытые междусобойчики делают для отчетности, но, чтобы это хоть как-то было в новостях – нет, никогда.

Когда шла война на Донбассе (активная фаза войны – ред.) казахстанские власти запрещали своим гражданам собирать материальную помощь. Запрещали отправлять лекарства, запрещали перечислять деньги. Это как понимать? Идет война, погибают люди, я хочу отправить лекарства, но нет, мне запрещено. Пусть погибают. Такова политика официальных властей Казахстана.

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П.Н. -На ваш взгляд, после переименований городов и улиц на казахский лад, этнической узурпации всех органов власти, разгрома русских организаций и преследования русских активистов, возможного вывода русского языка из конституции страны и заявленной руководством страны перспективы перехода казахского на латиницу, дерусификация Казахстана станет необратимой?

Е.Т. -Азиаты по менталитету таковы, что у них нет понятия «стоп». С европейцами еще как-то можно договариваться, находить компромиссы, азиаты же всегда уступки воспринимают как слабость, а слабость провоцирует в них желание унизить, добить, уничтожить соперника, оппонента, конкурента.

Чем больше русские, как в России, так и в Казахстане молчат о незавидном положении русских в Казахстане и Средней Азии, тем глубже будут рыть могилу для них. Я не удивлюсь, что если русские и дальше продолжат молчать, то пройдет год-два, и им запретят разговаривать по-русски. Все к этому идет.

Это очевидно, что у русских нет никаких прав. Даже когда казах избивает русского – казаха, как правило, не сажают в тюрьму. А если русский только тронет в какой-то бытовой драке казаха, тут же русского арестовывают. И любой русский, если обращается в государственное учреждение, ему ответ специально пишут на казахском языке, тем самым подчеркивая, кто он здесь.

Ко мне по таким вопросам как раз и обращаются. Например, недавно обратилась Елена Симонова – ее мужа Сергея Николаевича Крючкова жестоко избил казах, и полиция даже отказалась возбуждать уголовное дело, это было в Алма-Ате, в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Крючков Сергей Николаевич сейчас лежит в больнице, у него сотрясение мозга, переломы костей лица. В департаменте полиции Алма-Аты вообще нет русских. И как эти люди будут защищать интересы русского населения при таком подходе? Хотя в процентном соотношении казахов в Казахстане только 60% населения (67% – ред.).

Раньше я верил, что у русских есть пассионарный дух, но за последние два – три года понял для себя, что его нет совсем. Какие-то росточки появлялись синхронно с Крымом в 2014 году, но их так на корню и подавили, и все, кто был более-менее пассионарен, после – сразу уехали в Российскую Федерацию.

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П.Н. -И тут уместно спросить: почему так происходит? Дело в менталитете казахов, как народа, либо же это элиты используют этнический фактор для каких-то своих целей?

Е.Т. -Если полностью сместить семью Назарбаевых, тогда может быть, с новой властью можно будет договариваться, чтобы они учитывали интересы русского населения. Назарбаев – паталогический русофоб, он всегда ненавидел русских, и когда в его руках сконцентрировалась огромная власть, он реализовал это чувство по максимуму.

После его якобы ухода – смены власти не произошло. Новый президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – это настоящая живая мебель Назарбаева Нусурлтана Абишевича, и принимает только его решения. Просто теперь весь негатив идет на него, а не на Назарбаева.

Также семья Назарбаева продолжает контролировать всю казахстанскую экономику. Дочки его и зятья. Семь-восемь человек, им принадлежит абсолютно все в этой стране.

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бытовой национализм на дороге

П.Н. -Вы – стопроцентный этнический казах, о чем заявляли неоднократно, вроде бы могли оставаться в стороне от проблем русских и жить в свое удовольствие в суверенном Казахстане. В чем заключается ваш личный интерес в отстаивании интересов русской общины?

Е.Т. -Азиатам свойственно монокулярное восприятие реальности. То есть, они смотрят на мир в «подзорную трубу», под одним углом, одним глазом. Все, что выгодно им – это хорошо, все, что не выгодно им – это плохо.

Тогда как европейцам присуще стереоскопическое мышление, они видят мир двумя глазами. Поэтому, когда европейцы ведут дела, они учитывают и интересы других сторон. В мире европейского человека есть место и для азиата, и для африканца.

Тогда как у азиата есть только мир для азиатов. Я не хочу жить в таком мире. Поэтому я выступаю за европейцев, поддерживаю европейцев, считая, что в мире, где они находятся не на последних ролях, больше возможности для справедливости и самореализации для всех.