Ермека Тайчибекова нещадно пытают в токаевских застенках на потеху националистам

Мы получили письмо Марлена Тайчибекова в Генпрокуратуру Казахстана с подробностями тех издевательств, которые осуществляются в отношении его брата политзаключённого Ермека Тайчибекова, которые повергают в настоящий ужас. После перевода его в так называемое учреждение полной безопасности сроком на три года, а именно в колонию-тюрьму «крытого типа», расположенную в Аркалыке, идёт речь уже о том – останется ли жив сторонник России до конца своего заключения.

Ермек Тайчибеков, казахский политик и общественный деятель, стал жертвой политических репрессий в Казахстане, которые продемонстрировали глубокую проблему этнократии и подавления инакомыслия в стране. Его арест в сентябре 2020 года после интервью изданию Украина.ру стал символом жестокой реакции властей на любую критику их политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В своем интервью Тайчибеков осудил националистические настроения, которые привели к погрому дунганской общины на юге Казахстана. В результате погрома погибло 13 человек, а более 25 тысяч были вынуждены бежать в соседнюю Киргизию. Именно за эту критику, за попытку привлечь внимание к межэтническому конфликту и его трагическим последствиям, Ермек был обвинен в «разжигании межнациональной розни».

Однако, истинные причины репрессий против Тайчибекова лежали намного глубже. Ермек был известен своими политическими взглядами, которые он не стеснялся открыто выражать. Он выступал за союз с Россией, заявляя о том, что будущее Казахстана тесно связано с будущим России. Он также резко критиковал этнократический режим, который, по его мнению, дискриминирует русскоязычное население и создает глубокие этнические противоречия в обществе.

Очевидно, что властям Казахстана не нравилась эта критика. Тайчибекова подвергли репрессиям не за «разжигание розни», а за его политические взгляды, которые противоречили официальной линии власти. Его арест стал сигналом для всех, кто осмелится выступить против существующего политического порядка: «молчи или будешь наказан».

Попав изначально в октябре 2022 года в колонию №5 Акмолинской области, Ермек столкнулся с еще более жесткой реальностью. Администрация колонии, действуя по заданию властей, создала для него невыносимые условия содержания. Ему не давали возможности общаться с другими заключенными, провоцировали конфликты, а затем использовали эти конфликты как повод для помещения его в штрафной изолятор. Там его лишали теплых вещей, заставляли жить в холодных камерах, запрещали получать передачи от родственников. Это была целенаправленная попытка сломить его волю, максимально подорвать его здоровье.

За время заключения Ермека неоднократно привлекали к дисциплинарной ответственности. Ему было выписано 13 взысканий, из которых 6 до сих пор не погашены. Все эти «нарушения» были сфабрикованы, чтобы создать образ «неисправимого преступника» и лишить его возможности условно-досрочного освобождения.

Затем это же стало основанием для администрации колонии подать представление в Степногорский городской суд с требованием отправить Ермека Тайчибекова в так называемое учреждение полной безопасности сроком на три года.

То есть уже тогда было ясно, что весь этот цирк с «нарушениями» специально разыгрывался КУИС МВД РК, чтобы посадить политзаключённого в самую худшую колонию тюремного типа, где содержатся самые опасные преступники, чтобы окончательно его там уничтожить, подорвав здоровье, натравив заключённых или инсценировав самоубийство.

И этот прогноз оказался верен, так как он сразу же подвергся нападению со стороны нескольких заключённых, связанных с администрацией колонии, которые требовали от него прекратить писать жалобы и оспаривать дисциплинарные взыскания. При этом сама экзекуция снималась на видеокамеру для фиксации и демонстрации полной безнаказанности. Естественно, что никто из тех, кто избивал, так и не понёс наказания.

Теперь ситуация еще ухудшилась, так как по сведению его брата, «Ермека часто водили из одной камеры в другую, не передавали ему письма и корреспонденцию. Заключенный даже по меркам тюрьмы становится оторванным от окружающего мира, очень жестко».

Более того, Тайчибекова закидывали в камеру к радикальным исламистам, принуждавших его принять ислам, потом отправляли в камеру к наркоманам, которые на его глазах вскрывали себе вены и ему предлагали вскрыться, чтобы «облегчить душу». То есть в отношении него был применён весь спектр приёмов для того, чтобы ошеломить и психологически сломать.

Затем его посадили в маленькую холодную и сырую одиночную камеру, куда не проникает вообще солнечный свет. Кроме этого ему запретили пить чай, а пить из-под крана ржавую воду невозможно, так как она непригодная для питья. А это уже метод прямого физического воздействия, чтобы окончательно подорвать физическое здоровье.

И воздействие в этой камере не прекратилось. По словам Марлена Тайчибекова, маленькое помещение превратили в пыточную.

«В камеру поставили динамик, из которого доносились очень странные звуки. сначала нудный дикторский голос рассказывал о правилах и нормах поведения, неприятно вроде, но ещё терпимо. Затем Ермеку включают вторую запись, и вот уже она действует ужасным образом, на ней прерывистый, истеричный и громкий голос повторяет одно и то же, раз за разом. Даже самые стойкие не могут выдержать такое. Столь контрастное сочетание особенно изматывает», – пишет в своём обращение в адрес Генпрокуратуры РК брат осужденного.

Более того, по его информации, по словам брата, в камеру пускают отравляющий газ, который вызывает приступ кашля и удушья. Очевидно, что отравляющие вещества должны в последующем вызвать необратимые последствия в лёгких заключённого.

Такую же методику власти применили в отношении известного общественного деятеля и поэта Арона Атабека, который также много лет просидел в этой же тюрьме крытого типа в Аркалыке и затем в конце 2021 года был выпущен из заключения со смертельным раковым заболеванием дыхательных путей, вызванным пытками, издевательствами и применением подобных удушающих препаратов.

То есть эти пытки целенаправленно применяются токаевским режимом специально для того, чтобы физически уничтожить Ермека Тайчибекова на потеху националистам всех мастей в Казахстане и, таким образом, продемонстрировать сторонникам России, что с ними может случиться, если они будут отстаивать свои права.

История Ермека Тайчибекова – это история о том, как политические репрессии активно применяются в Казахстане для подавления всех тех, кто не побоялся говорить правду. Это пример того, как этнократический режим боится любой критики и стремится заглушить любой голос, особенно самих этнических казахов, который не вписывается в рамки официальной идеологии.

По сути, такие действия сотрудников МВД, действующих по указке из администрации президента РК, показывают и истинное отношение Астаны к Москве, так как избиения, пытки, провокации и давление только усилились с целью добиться от Ермека «деятельного раскаяния» и отказа от призывов объединения с Россией.

То есть его фактически поставили перед выбором – сломаться либо погибнуть. Ермек Тайчибеков не намерен отрекаться от своих взглядов и стоически проходит через все испытания. Но мы и со своей стороны должны сейчас максимально поддержать его, как и многие десятки малоизвестных людей, осужденных по сфабрикованным делам МВД и КНБ – фактически за то, что они оказались на стороне России.

Борьба за Ермека Тайчибекова имеет сейчас важное политическое и символическое значение, так как его освобождение или дальнейшее нахождение в заключении становится принципиальным вопросом и будет свидетельством, насколько реально отношения Астаны к Москве являются «союзническими» и «дружескими».