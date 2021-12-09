Ермолаев: Без федерации или конфедерации Донбасса нам не видать

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Новости Украины

Украина не сможет решить вопрос Донбасса без предоставления этому региону федеративных или даже конфедеративных полномочий.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, шансов договориться в ЛНР и ДНР без уступок им у Киева нет.

«Вопрос, таки, в Донбассе. И как трактовать возможные события на Донбассе в зависимости от решений, которые будут приниматься в Киеве. От Киева во многом зависит, будет ли здесь возвращение по так называемому хорватскому сценарию или азербайджанско-карабахскому сценарию, совсем недавнему, либо же действительно Киев, прислушавшись к итогам и характеру нынешнего переговорного процесса Соединенных Штатов и России, Великобритании и России, продолжит линию на дипломатическое урегулирование. Понимая при этом, что шансов договориться с Донецком и Луганском без уступок практически нет», – считает эксперт.

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«Единственный коридор возможностей – это не просто какое-то минское соглашение с особенностями районов, а глубокая автономия вплоть до федеральных или даже конфедеральных отношений. Вот такая вилка – все теперь зависит от того, какие в ближайшие время политические и военно-политические решения будет принимать Киев», – заявил Ермолаев.