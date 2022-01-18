Ермолаев: Европу спасёт внеблоковый статус Украины

Вступление Украины в НАТО фактически переведёт донбасский конфликт на общеевропейский уровень.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во многих странах Европы, учитывая набирающую темп регионализацию, тема урегулирования отношений европейских интеграционных структур, национальных правительств и амбициозных регионов – одна из самых горячих. Совсем недавно мы переживали за судьбу в Испании, связанную с Барселоной, басками и так далее. Поэтому запрос на такого рода механизм является коллективным.

А вот блоковая, идеологизированная политическая система не позволяет это решать таким образом. Это не вопрос НАТО, это не вопрос отдельно взятого национального правительства, потому что частное приобретает трансграничные черты.

Так вот, если бы на этом уровне Украина получила гарантии границ с условиями автономности и её поддержания (что нормально и для национальной, и для континентальной европейской практики) по Донбассу, мне кажется, эти гарантии были бы куда более убедительны и действенны. А значит – это и механизм признания властей автономий на Донбассе. Чем какие-то бумажки и какие-то манифесты в Будапеште», – сказал политолог.