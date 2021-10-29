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29.10.2021 09:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина
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Ермолаев: «Европу толкают к войне с Россией на территории Украины»

Новости УкраиныВполне реально, что между Россией и Украиной при участии Запада начнется объявленная война. Об...

Вполне реально, что между Россией и Украиной при участии Запада начнется объявленная война.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интенсификация конфликта в Украине, которая может действительно перейти в новую горячую фазу, может обернуться, первое, действительно объявленной украино-российской войной. И у такой войны действительно много заинтересовантов, потому что это не только военные действия, не только борьба за границы. Украино-российская война – это историческое событие, которое может быть поворотным, с пока непредсказуемыми последствиями, особенно подчеркну, ни для одной из сторон», – считает эксперт.

«И, во-вторых, потенциал этого конфликта может быть связан и с новым расколом, противостоянием, и даже вмешательством в военные события стран Европы и России на территории Украины. Мне кажется, вот здесь надо искать ответ на вопрос, почему постоянно конфликт в Украине подталкивается к новому противостоянию. Война европейских государств с Россией – это и есть замысел», – сказал Ермолаев.

«Европу толкают на конфликт с Россией. Речь идёт о части западных элит, для которых обострение ситуации зимой 2021-2022-го года на континенте с возможным военным противостоянием, даже горячим в Украине и холодным в континенте – это большая победа, очень большая победа», – объяснил политолог.

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