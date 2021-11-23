Ермолаев: При реальной угрозе войны так не истерят. Украинцев от чего-то отвлекают

Новости Украины

Заявления высших украинских должностных лиц о том, что Россия вот-вот нападет – это фейк чистой воды.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ермолаева, разговоры об угрозе войны позволяют власти не проводить реформы и не заниматься другими государственными делами.

«Вообще эти темы в студиях, в газетах не обсуждаются, потому что это спецслужбы, государственная тайна. И правильное это замечание. У меня есть одно важное замечание к нынешней ситуации. Когда первые лица с трибун, в газетах открыто говорят о войне и предупреждают, даже по дням считают – чистой воды фейк. Вопрос состоит в другом: а зачем с нами так играют? Если действительно угроза реальна, разве так истерят? Послушайте, когда от первых лиц звучит, что завтра война, половина нации, извините меня, срочно сходила по большой нужде, а половина нации начала паковаться и разъезжаться. Поэтому это либо не от большого ума, либо идет какая-то информационная игра», – считает эксперт.

«Но заметьте, что игра идет не вокруг проблем, связанных с плохими отношениями, с торговлей, с оскорблениями политическими, а нешуточно – с войной. То есть война – это та угроза, когда уже больше ничего не обсуждается. Если страна стоит перед угрозой войны, то, прошу прощения, о каких реформах речь, о каких соплях речь. Тогда мобилизация, подготовка. Если и правда речь идет о войне. А если просто с помощью этих сильных слов идет другая игра, то надо в ней разбираться», – заявил Ермолаев.