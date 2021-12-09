Ермолаев: Создание Союзного государства в следующем году заставит Запад переформатировать все альянсы

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Формирование нового Союзного государства на постсоветском пространстве, процесс которого идет полным ходом, станет основным геополитическим событием в следующем году.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, также на повестке дня в следующем году будет формирование новых альянсов западных стран.

«Большим событием следующего года будет формирование новой картины представлений о том, кто является игроком в истории, а кто уходит на задний план. Мы несколько раз цепляли эту тему появления на постсоветском пространстве нового союзного проекта. И пока речь шла только о подготовительной части, предпосылках, эти разговоры казались несколько оторванными, абстрактно-футурологическими.

В 2022-м году Союзное государство на постсоветском пространстве станет очень важным, если не одним из ключевых геополитических событий, потому что это новое пространственное оформление той жизни, которую мы представляем в последние 30 лет. Более того, вопрос нового коллективного субъекта с новыми амбициями и новыми возможностями сопровождается и такими же быстрыми трансформациями в других частях мира.

Если еще совсем недавно вопросы о разломах Запада казались вопросами футурологическими, на контурах, то учитывая произошедшее в течение последних полутора-двух лет, то состояние, в котором сейчас находится мир западных государств, я думаю, что в 22-м году процесс оформления новых альянсов, которые представит нам старый западный мир, будет происходить достаточно динамично и более очевидно», – заявил Ермолаев.