Ермолаев: Старому украинскому миру пришел конец

Новости Украины

Сегодня на Украине к власти пришли авантюристы, прохвосты и криминал, а страна погрязла в бесконечных разборках и ненависти.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге приходит известный киевский политолог Андрей Ермолаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он вспоминает, что распад СССР и последовавший за ним переход в новую реальность воспринял с надеждами, но в итоге страна, люди, территории, духовная жизнь, экономические устои и нормы социальной жизни изменились сегодня до неузнаваемости.

«Новые кумиры – вчерашние артисты, спортсмены, прохвосты и криминал. Бизнес пронзил всю жизнь насквозь, и как мне с грустью заметил один из замов генпрокурора (уже из бывших), теперь «госслужба – это место для первоначального накопления капитала». Мир словно перевернулся. На телевизионных шоу спасают голодающего политавантюриста и взывают к гуманизму, и в это же самое время – миллионы живут ниже прожиточного минимума, старики побираются у магазинов и памятников, а 152-м калибром бьют по сепаратистам, по ходу разрушая и убивая рикошетом своих земляков», – пишет Ермолаев.

По его словам, ложь в лицо и артистичное двуличие превратились в искусство, которому аплодируют.

«Экономика «в тени», жизнь «в полу-тени», совесть – вообще «не в тренде». Бесконечные разборки, обвинения и разоблачения, а в лицах – ненависть и неприятие (на гектар рядом не…). Вся эта ненависть переносится на улицы, в аудитории, на базары и на митинги. И как это все может жить вместе успешно и в «мире»?», – недоумевает политолог.

Эксперт полагает, что страны, которую он знал еще лет 20 назад, уже нет и не будет.

«И дело не майданных революциях, войнах и территориях. Радикально изменился, трансформировался «мир», которого хватило на полтора десятилетия , да и то, судя по дальнейшему, инерционного. Последние годы страны лишь подтверждают мои ощущения, наблюдения и предположения, что с тем старым украинским «миром» – все, конец. Одновременно, рождается и какой-то новый «мир». Еще не родился, но – рождается. Тот самый новый мир, в котором становится нормой и возможностью все то, что я наблюдаю сейчас. И он, этот новый мир, для меня чужой», – резюмирует Ермолаев.