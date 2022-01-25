Ермолаев: Украина накапливает ком катастроф на будущее

Новости Украины

Украина может пройти отопительный сезон, но высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она это почувствует.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращу внимание на последнее заявление Украинского союза промышленников и предпринимателей на прошлой неделе, в котором прозвучали очень серьезные предупреждения о том, в каком положении находятся коммунальные предприятия, в каком положении находится перерабатывающая промышленность, стекольная, молочная, которая пока ещё не закрылась. Пока еще есть первые негативные признаки для предприятий, часть из которых сворачивает деятельность, но многие из них, а речь идет о десятках, если не сотнях предприятий и сотнях и тысячах рабочих мест, достаточно стабильных, постоянных, но которых люди могут лишиться даже в ближайшее время. Потому что коридор, в котором они оказались – высочайшая стоимость газа (многие из них используют газ в своем производстве), непосильные тарифы, кредитная задолженность, падение покупательной способности населения – это все может привести к снежному кому обвала внутреннего рынка. Это, кстати, тот самый негатив, о котором предупреждали в декабре, когда рисовали линейные прогнозы», – отметил он.

«Если мы понимаем, что при таком росте цен или таких таком соотношении цен, при такой высоте тарифов мы оказываемся в ситуации угрозы банкротства и социального напряжения, у нас есть время это исправлять. Правительство принимало решение по поводу стабилизации цен для предприятий коммунальной сферы, выкручивало руки частным добытчикам газа, чтобы они гарантированно обеспечили поставки части газа по фиксированным ценам, они отреагировали – 12 миллионов кубов в день идет газа по фиксированным ценам для этой категории предприятий. Но это полумера. Мы-то зиму проживем, но речь идет о том, почему возникли катастрофические прогнозы в начале зимы? Потому что многие экономисты увидели будущее – при таком подходе к обеспечению энрегобезопасности – с колес уголь, через пень-колоду абы хватило газа – можно прожить два-три месяца. Но так страны не живут и не развиваются. Вот когда мы говорим о будущем и основах политики безопасности, то речь идет не только и не столько о безопасности связанной с границей и армией, речь идет об условиях безопасного развития, потому что сейчас мы обеспечим безопасность выживания на два-три месяца. Всё спокойно до марта, а какой будет у нас ситуация в экономике в течение всего бюджетного года, в каком положении будут предприятия, которые через не могу с огромными долгами выйдут из зимнего периода? Что они будут делать со своим коллективом, со своим производством? Большой вопрос. Я не сторонник катастроф, слава богу, что мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», – заключил эксперт.