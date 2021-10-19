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19.10.2021 10:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Экономика
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Ермолаев: Украина превратилась в рабовладельческое государство

Новости УкраиныЕсли ранее Украина была индустриальной страной, то сегодня она стала феодально-рабовладельческой. Об этом в...

Если ранее Украина была индустриальной страной, то сегодня она стала феодально-рабовладельческой.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина была индустриальной страной, а сейчас это страна с индустриальным наследием, но, по сути, мы имеем дело уже с полуфеодальной аграрной державой, где наравне с экономическими укладами всё чаще проявляются не экономические. Вы обращали внимание, сколько фактов за последние несколько лет связанно с использованием людей в качестве источника рабочей силы, в положении раба? Вначале эти факты казались вызывающими – как! Фермер приковал, или бандиты десяток людей! А сейчас это практически в каждой области, чуть ли не каждый месяц находят такие случаи», – обратил внимание политолог.

«Это говорит о том, что принудительный труд феодального типа, закрепощение людей становится новой нормой, это люди допускают. Это говорит о том, что у нас возникло огромное количество рабочей силы неквалифицированной, маргинилизированной, не находящей себе места, а с другой стороны – стало возможным вот так их использовать – так, как это было в эпоху рабовладения. Это не шутки, это не какие-то отдельные бандиты, это становится новой практикой», – предупредил Ермолаев.

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