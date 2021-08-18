Ермолаев: «Зеленскому в Вашингтоне поставят ультиматум»

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Во время визита президента Украины в Вашингтон американский лидер поставит перед ним ультиматум – или выполнение «Минских соглашений», или переход под российское управление.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ермолаева, речь может идти даже о конфедеративном устройстве Украины с Донбассом как отдельной ее частью.

«Что происходит у нас? У нас шуры-муры по поводу подготовки поездки в Вашингтон. И как говорят: «А, может, о чем-то договорятся». Так, послушайте, американские дипломаты и аналитики тоже читают наши документы, и нашу позицию они знают уже сегодня. Что режим Зеленского, его окружения вообще не собирается серьезно относиться ни к шансу новых компромиссов, ни к переговорам с Россией по поводу нового контура безопасности, границы. И уж, тем более, не по поводу Донбасса с какой-то модальностью автономии в Украине», – сказал эксперт.

«Здесь, в Украине, режим максимум на что готов – это прощать и миловать или казнить, восстанавливать порядок с помощью силы и кто недоволен, как сказал сам президент, прощайте. С этой позицией Зеленский, наверное, летит в Вашингтон. И как вы думаете, какой характер будет переговоров с такой позицией? Я думаю, что там мы, кроме рюшечек в официальных документах и заявлениях услышим следующее: «Ты определись, пожалуйста, до конца года – или ты занимаешься мирным процессом, тогда отзывай все эти глупости и инициируй переговоры с Российской Федерацией о периметре безопасности и с Донбассом по поводу модальности возвращения Украины, может быть, даже конфедеративной, или Россия берет на себя, после выборов в Думу, ответственность за Донбасс и за эти республики», – отметил политолог.

«Потому что там сотни тысяч граждан Российской Федерации, потому что там рубль, потому что там политическая элита либо вошла, либо входит в российские политические партии и так далее, и так далее. И прекращайте дурить своих, рассказывая о мире, а фактически участвуя в игре по выталкиванию Донбасса», – заявил Ермолаев.