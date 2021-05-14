ЕС боится получить в Белоруссии вторую Украину

14.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Европейскому союзу трудно найти консенсус по ситуации в Белоруссии, а потому Брюссель не торопится с введением четвертого пакета санкций против Минска.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил прозападный минский обозреватель Валерий Карбалевич, поддерживающий майданщиков.

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«Санкционный пакет до сих пор не принят не потому, что ЕС изменил свою позицию в отношении Белоруссии. Во-первых, 27 государствам ЕС трудно найти консенсус, во-вторых, ЕС сегодня как единая структура слабее выглядит, чем это было лет 10–15 назад, в-третьих, есть фактор геополитики – боязнь получить в Белоруссии вторую Украину. И наконец, предыдущие опыты санкций не дали того результата, на который они были рассчитаны: диктатура из Беларуси не исчезла», – сокрушается эксперт в комментарии «Независимой газете».

По его словам, не просматривается никаких перспектив улучшения и белорусско-американских отношениях.

Карбалевич также убежден, что появления американского посла в Минске в ближайшее время ждать не стоит.