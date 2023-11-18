«ЕС дает ложные надежды Молдове и Украине» – экс-премьер Румынии

Декларации еврочиновников о возможности вступления Молдовы и Украины в условиях приближающихся выборов в Европарламент является обманом для граждан обеих стран.

Такое заявление в эфире программы Marius Tucă show на румынском телеканале Gândul сделал бывший глава правительства Румынии Виктор Понта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Думаю, очень хорошо, что ЕС ведет дискуссии с Молдовой и Украиной. Но, считаю, что первое, что ЕС должен был бы показать – это серьезность в отношении стран западных Балкан, с которыми годами ведет переговоры.

И если бы была продемонстрирована серьезность в отношении стран западных Балкан, где нет территориальных споров, нет войн, как на Украине, нет сложной демократии, как в Молдове, в которой запрещают партии и снимают кандидатов с выборов, и так далее», – сказал Понта.