«ЕС дает ложные надежды Молдове и Украине» – экс-премьер Румынии
Декларации еврочиновников о возможности вступления Молдовы и Украины в условиях приближающихся выборов в Европарламент является обманом для граждан обеих стран.
Такое заявление в эфире программы Marius Tucă show на румынском телеканале Gândul сделал бывший глава правительства Румынии Виктор Понта.
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«Думаю, очень хорошо, что ЕС ведет дискуссии с Молдовой и Украиной. Но, считаю, что первое, что ЕС должен был бы показать – это серьезность в отношении стран западных Балкан, с которыми годами ведет переговоры.
И если бы была продемонстрирована серьезность в отношении стран западных Балкан, где нет территориальных споров, нет войн, как на Украине, нет сложной демократии, как в Молдове, в которой запрещают партии и снимают кандидатов с выборов, и так далее», – сказал Понта.
Он добавил:
«Объявлять, когда в Европе в течение года будут выборы, заверять, что войдут Молдова и Украина – это обман в адрес народов Молдовы и Украины»
Спасибо!
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