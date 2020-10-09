ЕС дал Украине смешную сумму на поддержание штанов

09.10.2020, Киев, Игорь Петров

Экономический блок прошедшего недавно саммита Украина-ЕС полностью провален, Брюссель не готов предоставлять Украине сколько-нибудь серьезную помощь.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В экономической составляющей [саммита] произошел полный провал для Украины. Во-первых промышленный безвиз только очерчен как намерение. Никаких сроков, никаких шагов не было очерчено. Не подписана даже предварительно согласованная программа развития инфраструктуры Приазовья – 500 миллионов евро инвестиций и 500 миллионов евро кредита. Она даже не обсуждалась, хотя ранее уже была политическая договоренность, что ЕС поможет Украине с программой развития Приазовья.

Экономический блок саммита, за который отвечает правительство, провален.

Далее – только очерчено намерение ЕС дать Украине транш на 1,2 миллиарда евро. Но никаких конкретных дат, только предостережение, что транш Украина сможет получить лишь при выполнении определенных условий. А эти условия касаются борьбы с коррупцией и работы антикоррупционных органов. Мы понимаем, что в близкой перспективе эти условия Украина вряд ли сможет выполнить.

При этом подписаны соглашения на смехотворную сумму в 390 миллионов евро. Это не экономическая сумма, это на уровне технической поддержки Украины. Для сравнения – такой же саммит был между ЕС и странами западных Балкан, в которых суммарно проживает 13 млн населения, так вот, на них ЕС выделил 9 миллиардов евро. А нам на 42-миллионную Украины – 390 миллионов. В 30 раз меньше.

Это – наиболее эффективный критерий оценки готовности ЕС экономически, финансово поддержать Украину. Фактически, речь идет лишь о технической поддержке, не больше», – резюмировал экономист.