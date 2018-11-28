ЕС даст Украине миллиард невзирая на военное положение
Введение военного положения не должно повлиять на выделение Украине микрофинансовой помощи от Евросоюза, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщили в Представительстве ЕС.
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«Основываясь на ту информацию о военном положении, которой мы владеем, его введение не должно повлиять на выделение микрофинансовой помощи», — сообщили в пресс-службе.
В Представительстве ЕС отметили, что внимательно следят за развитием ситуации.
16 ноября Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения о макрофинансовой помощи до 1 миллиарда евро.
Метки: ЕС, Украина, финансовая помощь
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