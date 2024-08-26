ЕС «динамит» Украину с обещанным выделением прибыли от замороженных активов РФ

Сергей Рыжов.  
26.08.2024 09:37
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина, Финансы


Bloomberg пишет, что западные страны задерживают обещанное ранее выделение Украине прибыли из замороженных активов Центробанка РФ.

Отмечается, что в соответствии с соглашением G7, которое было достигнуто в июне, Киев должен получить эти средства к концу года. Соглашение предусматривает кредит, который будет погашен за счет прибыли, полученный от замороженных российских активов на сумму около $280 млн.

Bloomberg пишет, что западные страны задерживают обещанное ранее выделение Украине прибыли из замороженных активов...

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По данным агентства, реализация плана затруднена из-за требований США и риска того, что Венгрия, которая в течение ближайших шести месяцев председательствует в ЕС, замедлит принятие любого общеевропейского решения о поддержке Украины или санкциях против России.

США, в свою очередь, требуют, чтобы ЕС каждые полгода продлевал заморозку российских активов вместе с более широкими санкциями против Москвы.

Издание напоминает что в июле Еврокомиссия сообщала, что первый транш от активов РФ поступит Украине в течение нескольких недель. Тем не менее, эти несколько недель уже прошли, а денег Киев так и не увидел.

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