ЕС физически отгородил от Хорватии «проблемную Боснию»

29.07.2022  20:43 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Балканы, Босния, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Хорватия


Хорватия открыла на этой неделе мост Пелешац, который свяжет основную территорию страны с Южной Далмацией. По суше по прямой их разделяют 12 миль, на которые выдается к морю Босния и Герцеговина (там расположен ее единственный морской порт Неум).

Об этом сообщает Вigthink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хорватия открыла на этой неделе мост Пелешац, который свяжет основную территорию страны с Южной...

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Мост длиной 2,4 км был построен китайской компанией. Его возведение обошлось в 526 млн евро, 357 из которых выделил Евросоюз. Формально новое сооружение сократит путь до Дубровника всего на 37 минут.

«Это вряд ли оправдывает такие огромные инвестиции. Его реальная ценность в том, что он исключает Боснию из уравнения движения. Хорватия в 2023 году присоединится к Шенгенской зоне, состоящей из 26 европейских стран, которые отменили паспортный контроль на своих границах. Однако Босния в Шенген не войдет, и на границах с ней обязательны будут строгие проверки. Мост Пелешац – дорогостоящий способ избежать всего этого, и он, вероятно, ускорит вступление Хорватии в Шенгенскую зону.

Босния просто вырезана из общей картины, как если бы она была неприятным бывшим. Босния прочно остается за пределами ЕС. На самом деле, это даже не кандидат на вступление. ЕС просто признает Боснию в качестве “потенциального кандидата”. Переговоры даже не начались, что означает, что до вступления еще много лет, если оно вообще произойдет», – говорится в статье.

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