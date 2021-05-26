ЕС готовит серьезные санкции против Белоруссии. Москва придет на помощь Минску

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

ЕС рассматривает возможность введения четвертого пакета антибелорусских санкций против наиболее чувствительных для Минска экспортных позиций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Речь идет ограничении экспорта нефтепродуктов, доход от поставок которых в Европу занимает около 20% поступлений белорусского бюджета, а также удобрений.

«Сейчас нефтепереработка Белоруссии уже находится в сложном положении после того, как в апреле США ужесточили санкции против НПЗ «Нафтан» в Новополоцке. В результате российские компании, боясь попасть под вторичные санкции, снизили поставки на «Нафтан» на май вдвое, до 600 тыс. тонн», – отмечается в статье.

Собеседники издания в отрасли не исключают, что ограничения ЕС могут привести не только к резкому падению экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, но и к их временному дефициту на внутреннем рынке. Это связано также с тем, что Мозырский НПЗ в первые две недели июня планируется вывести на ремонт, и он будет работать только с 50-процентной загрузкой, но при этом в Минске обещают исполнить свои обязательства перед потребителями в полном объеме. Источники газеты полагают, что недостающие объемы в случае критической ситуации могут компенсировать российские компании.

Кроме того, Андрей Полищук из Райффайзенбанка полагает, что в дальнейшем Белоруссия может наладить экспорт нефтепродуктов и других ликвидных товаров в Европу через Россию – либо заключив соответствующие соглашения с трейдерами, либо продавая топливо напрямую российским компаниям, которые потом будут их экспортировать от своего имени. Аналогичная схема может работать при поставках на Украину.

Другой важный экспортный товар, которого могут коснуться санкции ЕС,— калийные удобрения. На ЕС приходится 10% белорусского экспорта калия, а основная масса идет в Бразилию, Китай и Индию, за счет которых в январе 2021 года доходы от поставок калия за рубеж выросли почти на 40%.

Собеседники газеты считают, что Белоруссия сможет без потерь переориентировать объемы калия из ЕС на другие рынки. Эксперт Андрей Лобазов из «Атона» отмечает, что европейский рынок калия, безусловно, важен для Белоруссии, но с учетом сбыта в азиатские страны и Бразилию сценарий запрета поставок в ЕС не будет критичным для Минска. По его мнению, со временем произойдет взаимное замещение этих объемов поставками из России.