ЕС грозит карами Лукашенко за его… благородство

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В Европе снова вспомнили про Белоруссию и в очередной раз погрозили Лукашенко страшными карами. Комитет Европарламента по иностранным делам утвердил новый отчет по отношениям ЕС с республикой. 49 его членов проголосовали за отчет, 3 против и 2 воздержались.

Евродепутаты гневно осудили политические репрессии и нарушения прав человека, при этом назвав несколько интересных цифр.

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Во-первых, указано, что в Белоруссии уже более 1500 политзаключенных. Эта цифра не нова и широко известна. После беспорядков 2020 года Лукашенко взял своих змагаров в ежовые рукавицы, и многие из тех, кто не успел сбежать, пополнили численность пенитенциарной системы.

Но, справедливости ради, среди этих полутора тысяч хватает и тех, кто сидит не за оппозиционные взгляды, а за теракты, диверсии, в том числе на железной дороге, шпионаж, разжигание ненависти и просто хулиганство. Многие из них сидели бы за подобное при любом адекватном режиме.

Вторая цифра – 300 тысяч, якобы, «сбежавших из страны из-за репрессий». До сих пор эта цифра нигде не публиковалась, и к ней есть большие вопросы. Да, действительно, за последние 3 года из Белоруссии уехало немало людей и это в республике чувствуется. Официальной белорусской статистики по миграции нет, но цифра звучит правдоподобно.

Вот только все ли эти 300 тысяч уехали именно, испугавшись репрессий? Экономическая миграция из Белоруссии была всегда. Одних только белорусских гастарбайтеров в России некоторые эксперты насчитывают до миллиона, в Европу едут меньше, но тоже немало. Санкции не могли не ускорить этот процесс, те же программисты из-за них уезжали целыми фирмами.

Были и специфические факторы. Например, пандемия ковида способствовала отъезду большого количества врачей, которых сопредельные страны заманивали щедрыми бонусами. В белорусских медучреждениях до сих пор кадровый дефицит,

Забыли европарламентарии и о том, что из тех, кто уехал попытать счастья на Запад немалый процент уже вернулись, не сумев встроиться в местную жизнь. Пропаганда рассказывает нам о свободной и достойной жизни белорусских политэмигрантов, но красиво живет лишь коррумпированная верхушка оппозиции, высококвалифицированные специалисты и удачливые коммерсанты.

Большинство же вынуждены таксовать, крутить шаурму, вкалывать на стройках, в хостелах и съемных комнатах. Добавили проблем и миллионы украинцев, которые ломанулись в Европу и в той же Польши обрушили рынок труда, взвинтив при этом цены на аренду недвижимости. В общем, опять арифметика с подвохом – тут считаем, тут не считаем. Главное, чтобы цифры впечатляли.

Еще одна вина Лукашенко – вывоз теперь уже бывших украинских сирот на белорусскую территорию. В Европарламенте даже призвали Международный уголовный суд в Гааге выдать ордер на арест белорусского президента, аналогичный тем, которые уже выписаны на имена Путина и Львовой-Беловой.

Сироты, между тем, сейчас проживают в белорусских оздоровительных лагерях, купаются в заботе и внимании и, вероятно, многие из них никогда не были так счастливы, как сейчас.

Если кто и заслуживает наказания, то это не Лукашенко, который поступил благородно, приютив детей, а Зеленский, который каждый день угрожал их жизням, обстреливая жилые районы их городов снарядами и ракетами.

Впрочем, даже, если такой ордер и выдадут, Лукашенко, может быть, будет и обидно, но, по большому счету, ни жарко, ни холодно.

Помимо ордера на арест Лукашенко, европейцы вспомнили и про санкции, но с продавливанием очередного, уже непонятно какого по счету, пакета не все гладко.

Производителей калийных удобрений в мире можно пересчитать по пальцам и на Белоруссию приходится до 20 процентов всего мирового рынка. Именно поэтому часть европейских стран выступают против санкций, резонно опасаясь голода в своих бывших колониях.

Ну и, наконец, депутаты призвали ЕС не признавать никаких договоренностей Лукашенко с Россией, которые бы наносили ущерб суверенитету Белоруссии. Признаться, не могу понять, какова практическая ценность этих слов. Разве что морально поддержать змагаров. Ну, не признает кто-то Лукашенко президентом. Не будет кто-то признавать белорусско-российские договора. Реальности плевать на то, что ее кто-то не признает. Она просто существует.

В общем, распиаренный змагарами и укропропагандой документ получился как барабан. Громкий, но пустой.