ЕС грозит распад уже в этом году

Елена Острякова.  
02.01.2024 12:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1521
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия


Вполне вероятно, что Европейский союз просуществует до конца наступившего года в нынешнем виде.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вполне вероятно, что Европейский союз просуществует до конца наступившего года в нынешнем виде. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Мы считали, что будет валютная зона евро. Сейчас, уже понятно, что не будет. И Евросоюза не будет, и НАТО. Конечно, не 2 января, но у меня уже нет уверенности, что Евросоюз до конца 2024 года просуществует в нынешнем варианте», – сказал экономист.

Он прогнозирует, что первоначально ЕС распадется на восточную часть и западную, в которую может вернуться Британия.

«Как СССР превратился в СНГ, который медленно умирает. Сейчас такая же судьба ждет Евросоюз. Возможно, что он на первом этапе разделится на две части. Одна часть будет, как СНГ – слабоассоциированная. Это Восточная и Южная Европа. Она постепенно будет откатываться. А Западная Европа в исходном варианте Евросоюза как-то будет существовать», – сказал Хазин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть