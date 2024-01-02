ЕС грозит распад уже в этом году

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Вполне вероятно, что Европейский союз просуществует до конца наступившего года в нынешнем виде.

Об этом в интервью радио «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы считали, что будет валютная зона евро. Сейчас, уже понятно, что не будет. И Евросоюза не будет, и НАТО. Конечно, не 2 января, но у меня уже нет уверенности, что Евросоюз до конца 2024 года просуществует в нынешнем варианте», – сказал экономист.

Он прогнозирует, что первоначально ЕС распадется на восточную часть и западную, в которую может вернуться Британия.

«Как СССР превратился в СНГ, который медленно умирает. Сейчас такая же судьба ждет Евросоюз. Возможно, что он на первом этапе разделится на две части. Одна часть будет, как СНГ – слабоассоциированная. Это Восточная и Южная Европа. Она постепенно будет откатываться. А Западная Европа в исходном варианте Евросоюза как-то будет существовать», – сказал Хазин.