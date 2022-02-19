ЕС грозит санкциями лидеру боснийских сербов за верность России

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Европарламент проголосовал за наложение санкций ЕС на сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика за «сепаратизм», «коррупцию» и союзничество с Москвой.

В свою очередь бошнякский член Президиума БиГ поддержал это решение, назвав Додика «угрозой миру».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», 504 депутата Европарламента проголосовали за наложение санкций на лидера боснийских сербов, 93 – выступили против, 72 – воздержались. Евродепутаты обвинили Милорада Додика в дестабилизации и подрыве суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, коррупции и активном содействии влиянию России.

Однако окончание решение по санкциям должен принять Евросовет. Член комитета Народной скупщины Республики Сербской по европейской интеграции и региональному сотрудничеству Срджан Мазалица ожидает, что против санкций в отношении Додика выступят Хорватия, Венгрия и ряд других стран ЕС. При этом, согласно европейскому регламенту, достаточно только одного голоса против, чтобы Европейский совет не вводил санкции.

Что характерно, санкции против Додика публично поддержал бошнякский член Президиума БиГ Шефик Джаферович, назвав своего сербского коллегу «угрозой миру».

«Я хочу напомнить Джаферовичу, что это именно он привез первых моджахедов в Европу. Комментируя позицию Европарламента по Боснии и Герцеговине, Джаферович вспомнил диалог в ведомствах, конституционный порядок и реализацию Дейтонского соглашения. Непонятно, что мешало ему сделать именно это последние три года? Его реакция подтверждает наши прежние тезисы о том, что мусульмане в БиГ не готовы к диалогу и ожидают, что кто-то другой сделает за них работу», – прокомментировал поведение бошняка сам Милорад Додик.