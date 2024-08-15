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Жители Румынии обязаны своей спокойной мирной жизнью Евросоюзу, НАТО и военно-морскому флоту страны, в противном случае они бы разделили судьбу Украины.

Об этом в день военно-морского флота Румынии, отмечаемый 15 августа, написал глава Сената Румынии, лидер Национал-либеральной партии Николае Чукэ на своей странице в соцсети.

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При этом сенатор сослался на материал, опубликованный изданием FT, в котором недвусмысленно говорится о прямой ядерной угрозе его стране именно как члену НАТО:

«ВМФ России тренируются поразить 32 цели в Европе, включая Румынию, с помощью ядерного оружия в конфликте с НАТО».

«Я прочитал статью, а затем вышел на улицу. Это было похоже на пересечение двух разных миров за две минуты. В части света, находящейся менее чем в 100 километров от границ Румынии, в любой момент случаются несчастья и катастрофы; а на улицах Бухареста (кстати, как и везде в Румынии) люди, входящие в повседневную рутину, спокойно, в свободном мире занимаются своими делами. А тем временем в 100 км от нас идут бои за жизнь и свободу; в течение которого румынские граждане живут так, как хотят. Я понял, что если бы я родился на 100 км «дальше» — сейчас бы был на фронте», – бредил Чукэ.

По его словам, всем жителям полезно время от времени осознавать, что они «благословенные люди».

«Хорошо иметь хотя бы несколько минут размышлений о тех, кому мы обязаны своим миром. Прежде всего, за вступление в Евросоюз. В противном случае мы сейчас оказались бы в той же ситуации, что и Украина», – пишет председатель сената Румынии.

Во-вторых, он отмечает, Румыния должна быть признательна своим стратегическим партнерам по НАТО.

«Владимир Путин в последнее время неоднократно прибегал к угрозам в адрес европейских союзников Украины, пытаясь остановить военную поддержку Киева со стороны Запада. «Они должны помнить, что это маленькие, густонаселенные государства». Без надежных гарантий безопасности Румыния была бы столь же уязвима для стремления Путина к экспансии», – написал Николае Чукэ.

И в-третьих, по его словам, следует благодарить Вооружённые силы Румынии.

«Сегодня, в День ВМФ, который я посещаю каждый год, мне бы хотелось поговорить о Военно-морском флоте и военных моряках. Констанца находится на передовой и на данный момент считается самым важным городом со стратегической точки зрения. Военно-морские силы Румынии становятся центральным элементом оборонной стратегии цивилизованного мира», – отмечает глава румынского Сената, не уточняя, что Констанца в случае конфликта одной из первых попадает под удар ТЯО.