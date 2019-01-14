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14.01.2019
 
Демография, ЕС, Украина, Эмиграция
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ЕС и Россия превращают Украину в безлюдную территорию

Между европейскими странами, включая Россию, началась конкуренция за дешевую украинскую рабочую силу.

Таким мнением в эфире телеканала «НАШ» поделился политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, граждане Украины все чаще уезжают из страны навсегда.

«Сейчас появился новый тренд: сначала детей отправляют учиться куда-то в Польшу, Словакию, Венгрию, а потом переезжают к детям. Люди выезжают целыми семьями, уезжают навсегда. Раньше это сдерживалось негостеприимностью тех стран, которые не нуждались в рабочих руках, а сейчас, учитывая демографические тенденции, начинается конкуренция за украинцев. Мы видим, что либерализируется законодательство в Польше, в России, в Словакии, в Чехии, в Германии», – отметил эксперт.

Также он заявил, что благодаря украинцам граждане других стран получают возможность зарабатывать в более благополучных странах.

«Более того, расширяется география: украинцы едут на работу даже в такие страны, как Румыния, Болгария, Литва, из которых собственные жители уезжают куда-то на заработки, а их место занимают украинцы.

И для Польши это наиболее массовое явление. Чьи рабочие места занимают украинцы? Они же не отнимают работу у поляков. Они занимают те рабочие места, которые освободились после отъезда польских рабочих в Норвегию, Исландию, Швецию, Данию, Германию, и так дальше», – добавил Белашко.

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