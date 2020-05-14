ЕС и США близки к конфликту по Косово

14.05.2020, Москва, Елена Острякова

Евросоюз пытается не дать США «заварить кашу» на Балканах и разработать свою концепцию решения проблемы Косово.

Об этом на youtube-канале Российского института стратегических исследований заявила эксперт Оксана Петровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЕС назначил своего специального представителя. Это бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который должен разработать концепцию Евросоюза по поводу Косово.

Речь идет о том, каким образом можно добиться признания Косово Сербией. Причем, таким образом, чтобы это устроило народы обоих государств и не вызвало новых проблем на Балканах.

Сделать это достаточно трудно. Как открыть европейскую перспективу для Косово, пока европейцы не знают, но в условиях вмешательства США в эти процессы им придется ускориться и предложить свой план решения проблемы», – сказала Петровская.

По ее словам, ни ЕС, ни балканские страны не приемлют план обмена территориями (сербских анклавов на севере Косово на южные районы Сербии), который продвигает представитель президента США на переговорах по Косово Ричард Гренелл.

Она считает, что Дональд Трамп, не имея внешнеполитических успехов, будет подталкивать Сербию и Косово к подписанию соглашения.