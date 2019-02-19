ЕС и США достигли консенсуса по Украине

19.02.2019, Киев, Игорь Петров

Отсутствие новостей с Мюнхенской конференции по безопасности относительно перспектив конфликта в Донбассе – свидетельство того, что ЕС и США решили поставить ситуацию «на паузу» до формирования нового правительства на Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мюнхенская конференция всегда была неформальным саммитом ООН по вопросам безопасности, они там обсуждались и потом реализовывались в виде международных решений или межгосударственных соглашений. В этот раз так не случилось. Есть большой кризис целеполагания между ЕС и США и это – вопрос не только торговли, климата, Ирана или Сирии. Это одна проблема.

Запад не может выработать целостного, единого подхода по украинскому кризису в принципе. Украинские политики в принципе не способны и не хотят его завершать. Поэтому ничего нового на конференции по Украине не обсуждалось в отличие от предыдущей конференции, когда обсуждался план по миротворцам.

Мне кажется, ЕС и США достигли ситуативного консенсуса по Украине – украинская ситуация поставлена «на паузу» как минимум до окончания парламентских выборов и формирования нового правительства. Порошенко при этом гарантирует замораживание конфликта, ситуация всех устраивает», – сказал Бортник.