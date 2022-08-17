ЕС и США усиливают давление. Грузинский сентябрь обещает быть горячим

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Раскол между властями Грузии и Европейским союзом становится все более очевидным.

При этом прозападная оппозиция открыто называет правящую партию «русской».

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«Русская мечта» ставит народ перед выбором – Бидзина или Европа!» – говорит председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.

Служба внешних связей Евросоюза опубликовала новый доклад о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, в котором подчеркивается, что существовавшие в 2021 году вызовы «угрожали подрывом демократических основ страны».

Для большей убедительности соблюдение Грузией решений Совета ЕС европейцы подсчитывают еще и в процентном отношении.

«В 2021 году уровень соблюдения Грузией деклараций и решений Совета ЕС составил 53%, снизившись по сравнению с 62% в 2020 году. В первом полугодии 2022 года этот показатель еще более снизился до 42%», – отмечается в отчете.

Проценты показывают, что особенно недовольны европейцы поведением Грузии в первом полугодии этого года, то есть во время СВО РФ на Украине. Всем все понятно. Официально провозглашенные критерии ЕС не причем.

Ни «демократичность» выборов, ни умышленное торможение судебной реформы, ни даже охаивание омбудсмена и пресловутое «гомофобное насилие» не являются главными мотивами беспрецедентно отрицательной оценки выполнения обязательств, взятых грузинской стороной, чтобы стать кандидатом в члены ЕС.

Главной претензией ЕС является появление признаков суверенитета у «подопечной» страны, не захотевшей присоединиться к антироссийскому фронту западных стран, по мнению которых, Грузия могла создать нешуточные трудности для России в Южном Кавказе.

На вопрос и американских, и европейских «партнеров», будут ли созданы трудности для России, грузинское правительство отвечает однозначным «Нет!».

Но наглость европейцев этим не исчерпывается. Как минимум, несколько из 12 пунктов, предъявленных к выполнению за короткий срок (до конца года), погубит правящую верхушку, создав благоприятные условия для прозападного профашистского реванша.

Одно из таких требований – деполяризовать общество, то есть преодолеть политическое противостояние, как раз прямо и служит усилению влияния оппозиции. «Деполяризацию» хитрые европейцы требуют провести за счет односторонних уступок оппозиции.

К этому ряду требований можно отнести и «деолигархизацию», что подразумевает нейтрализацию неформального лидера «Мечты» миллиардера Бидзины Иванивили.

Еще одно требование о реформировании судебной системы, в конце концов, также сводится к ослаблению влияния «Мечты» на этот юридический механизм.

То есть ЕС требует или столкнуться с Россией, или уйти и не мешать другим, готовым в миг превратить Грузию в «анти-Россию», а для полного счастья еще и устроить массовые политические расправы против недовольных. «Успешный опыт» режима Саакашвили легко можно повторить.

Напоминаем, что если к моменту «Революции роз» в грузинских тюрьмах было 5700 заключенных, то к 1 октября 2012 года, то есть к концу правления Саакашвили, этот показатель вырос более чем в 4 раза – до 25 тысяч (при населении не более чем 3,5 миллиона человек).

И тут еще раз вынуждены согласиться с лидером ЕНД Мелия, что «Русская мечта» умышленно не выполняет эти жизненно важные для страны 12 требований.

«Ничего не делает и не собирается делать!», возмущается он.

Но зря Мелия удивляется: никто же не пойдет на политическое харакири, не имея на это весомые причины, а выполнение вышеупомянутых требований для «Грузинской мечты» как раз будет означать самоубийство. Тем более что заметное ухудшение социального положения населения «Мечте» подкашивает ноги, и она держится только лишь благодаря популярной позиции не поддаваться Западу и сохранить нормальные отношения с Россией.

Поддерживают фронт и обильные «дружеские рекомендации» от американцев. Посольство США представило парламенту Грузии документ о судебной реформе, где слово «должен» используется 60 раз.

По оценке недавно рожденного «Мечтой» антизападного движения «Сила народа», эти рекомендации направлены на ослабление государственных институтов и усиление радикальной оппозиции. И еще: американский документ им «напоминает о советском прошлом и вызывает соответствующие тяжелые ассоциации».

Не можем не добавить, что «тяжелые» ассоциации «черпающих силу» у народа нам кажутся еще и неадекватными.

А мы напоминаем «черпающим не только силу у народа», что ослабление стабильности грузинского государства, к чему стремятся американцы, не произойдет, если они больше будут думать о хлебе насущном простых людей и меньше будут черпать деньги и привилегии.

По опросу Национального демократического института, проведенного в декабре 2021 года, 49% граждан Грузии уверены, что основной экономической проблемой государства является безработица, 42% опрошенных назвали главными причинами ухудшения благосостояния граждан рост цен и инфляцию, что, как всем известно, является ответственностью правящей команды, а не оппозиции.

Уже меньше чем через 20 дней – 6 сентября, состоится заседание Совета ассоциации ЕС – Грузия, а прозападная оппозиция заявляет об очередной волне протестов.

Лето выдалось жарким, но традиционно бархатный грузинский сентябрь, похоже, будет очень горячим.