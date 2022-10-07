ЕС и Турция предлагают Армении условия почетной капитуляции и поглощения «тюркским миром»

Весь мир облетели видео и фотографии непринужденной беседы президентов Турции, Азербайджана, Франции и премьера Армении на площадке Европейского политического сообщества (AST) в Праге. В последующем Реджеп Эрдоган и Никол Пашинян провели еще и отдельные переговоры, что стало первой подобной встречей за 13 лет между главами двух государств.

Особую радость по этому поводу испытали турецкие СМИ, которые активно растиражировали дипломатические успехи лидера Партия справедливости и развития Реджепа Эрдогана, оказавшегося способным усадить вместе сразу руководителей враждующих стран, нацелив их якобы на мирное урегулирование конфликта.

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Издание ahaber.com.tr поместило сразу же подробное видео подобной встречи и ряд фотографий.

А ресурс haber7.com хвастливо заявил прямо в заголовке, что «президент Эрдоган свел Алиева и Пашиняна вместе!».

И действительно три лидера впервые оказались в одном кадре и провели короткую беседу, обменявшись рукопожатиями и горячо обсудив повестку будущих переговоров. Вскоре после этого к разговору присоединился еще и президент Франции Макрон.

Французский лидер оказался тут явно неслучайно, а поспешил на помощь армянскому премьеру как бы для того, чтобы вырвать его из «тюркского окружения». Если серьёзно, то сама эта тусовка образовалась в кулуарах Европейского политического сообщества не случайно и Макрон должен был уравновесить фигуру Эрдогана во время данной встречи, чтобы подкрепить позиции Армении.

Главная задача перед этой публичной акцией стояла чисто иммиджевая, чтобы показать всему миру и общественности стран ЕС, Закавказья и всей Малой Азии, что налицо прогресс в переговорном процессе и он достигается при участии Турции и Запада, но в отсутствии России.

Наверняка такая же цель ставилась и при личных переговорах между Эрдоганом и Пашиняном, которая состоялась отдельно уже вечером 6 октября. Для Анкары это на самом деле прорыв в отношениях с Ереваном, так как последняя встреча лидеров двух стран состоялась еще в далёком 2009-м, когда на футбольный матч в турецкую Бурсу по приглашению Абдуллы Гюля приезжал Серж Саргсян.

Теперь же лидер бархатной революции, свергнувший Саргсяна, сидел напротив главы всех турок и правоверных и фактически обсуждал планы «почётной капитуляции» перед Великой Портой. Для неоосманистских сторонников Эрдогана в преддверии выборов сейчас как раз важно представить это действо именно как общую военно-дипломатическую победу Азербайджана, достигнутую при прямой поддержке Турции, которую сейчас и закрепляет новоявленный султан.

Особенно это необходимо в свете эскалации конфликта между Анкарой и Афинами, когда демонстративно разблокируются отношения с Арменией и обсуждаются вопросы открытия границ, которые были под замком с 1993 года. Данным шагом как бы ликвидируется потенциальный северо-восточный армянский фронт.

Возможно, что этого Эрдоган хотел добиться еще на полях Самаркандского саммита ШОС в середине сентября, в связи с чем и были организованы новые боевые действия даже не в Карабахе, а уже на границе между Арменией и Азербайджаном. Но тогда Никол Пашинян отказался приезжать на саммит, чтобы не подвергнуться давлению сразу со стороны президентов двух тюркских государств. Но теперь это получилось.

Это подтверждает и турецкое издание posta.com.tr, которое в своей статье указывает об упущенных возможностях быстрого «урегулирования».

«Встреча является одной из самых важных встреч между Турцией и Арменией за последние 30 лет. Встреча Эрдогана и Пашиняна в Самарканде, где она должна была состоятся 16 сентября по случаю проходящего в Узбекистане саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), могла бы перевести усилия по нормализации в дальнейшее измерение. Однако Пашинян отказался от участия в саммите в последний момент», – пишет posta.com.tr

Но теперь кажется всё уже согласовано с Вашингтоном и Лондоном, а также с Парижем и Брюсселем. Тем более, что сразу после тёплых объятий Эрдогана Пашинян оказался на переговорах с Алиевым уже при участии главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эммануэля Макрона. Фактически на них и обговариваются условия сделки.

Требования Баку при этом понятны. Алиев и Эрдоган считают, что Нагорный Карабах должен стать составной частью Азербайджана, а Армения должна отрыть по своей территории Зангезурский коридор, который свяжет Баку сразу с Нахичеванью и Анкарой. Только в этом случае «тюркский интернационал» перестанет оказывать военное давление и воздействие на армянскую границу и проведет долгожданную делимитацию и демаркацию рубежей.

Это, кстати, очень выгодно и США, и Британии, и ЕС, и, естественно потенциально выводит НАТО к Каспию и к северным рубежам Ирана. Но проблема в том, что Ереван рискует при нынешнем бездарном правлении прозападной либеральной верхушки оказаться поглощённой экономически и политически «тюркским миром». Тем более Пашиняну никто не простит сдачу азербайджанцам Арцаха.

Но теперь он будет представлять это в качестве вынужденной меры перед лицом угрозы вторжения уже на территорию самой Армении тюркских полчищ при «предательстве» России и ОДКБ, якобы виновных во всех случившихся поражениях и не пришедших на помощь.

Ведь именно эта карта сейчас используется прозападными силами внутри республики как оправдание капитуляции, а участие Парижа и Брюсселя в качестве посредников на переговорах должно как раз успокоить и показать армянской общественности некие призрачные «гарантии» со стороны ЕС и коллективного Запада.

Конечно, Ереван балансировал и проводил свою многовекторную позицию, используя переговорные площадки сразу в трёх ипостасях. То есть одновременно осуществлял обсуждения территориальных споров с американцами, европейцами, как в этом случае сейчас, и конечно с россиянами.

И сразу Пашинян отказаться от участия руководства России в нынешних переговорных процессах не может, так как наличие военной базы в Гюмри и миротворцев является единственным фактором сдерживания для прямой экспансии Баку и Анкары. А Франция и США, находясь далеко, попросту не смогут и не захотят оказать реальную поддержку нынешнему армянскому правительству.

Поэтому Никол Пашинян после завершения всех встреч полетит в Санкт-Петербург, где в рамках саммита СНГ расскажет Владимиру Путину все предлагаемые варианты сторон, обсуждавшиеся в Чехии. Но вероятность дистанцирования или постепенного «отползания» от России армянского премьера и правящей либеральной верхушки вполне вероятна.

Уверен, что у Москвы остались еще серьезные экономические и политические рычаги воздействия на Ереван, чтобы не допустить этого. Россия также не сидела сложа руки и одновременно налаживала сотрудничество и с Баку, предлагая двум республикам совместное мирное развитие в рамках общих интеграционных проектов.

Тем более, все должны были убедиться, что в отличие от ЕС, Турции, США, Великобритании и Франции, Россия заинтересована в реальной стабилизации обстановки на южном Кавказе, тогда как все западные игроки лишь стравливают народы, играя на противоречиях и поддерживая то одну, то другую сторону конфликта.

Поэтому никакого долгосрочного замирения в регионе на площадке ЕС произойти попросту не может.



Военные ВМС Турции и Азербайджана провели совместные учения в день переговоров в Праге.