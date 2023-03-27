ЕС исчерпал ресурсы и посылает Украине хлам – эксперт

Запад всё время пытается подогревать тему помощи Украине обещаниями и предложениями. Но все, что даётся Украине, дается в долг, и за это нужно будет рассчитываться, а, с другой стороны, чтобы дать в долг – нужно отобрать у своих граждан, и граждане тех стран, которые сегодня принимают участие в конфликте, уже тоже стали уставать от этого. Поэтому градус раздражения будет только подниматься, и в Западной Европе начинают выселять украинских беженцев с повышенными требованиями, которые ничего не хотят, ничего не умеют, хотят жить на пособие и еще устанавливать свои порядки.

Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военный эксперт, генерал ФСБ Александр Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фишка-то какая: ведь, когда говорят о выделении определённых средств для помощи Украине, то эти средства практически за территорию этой страны не выходят. Вот, условно говоря, Франция говорит: мы поставим вооружение. То есть деньги, которые Франция выделяет, они так и остаются во Франции. А, так сказать, боевая техника уходит на Украину, и за нее должна рассчитаться Украина. Штаты тоже практически ничего не проигрывают, они же не дают им наличные деньги, они дают сразу вооружение на энную сумму, которую потом нужно отдать, – подчеркнул он. – Многие не понимают, думают, что у нас все такие благотворители на Западе, которые готовы из последних сил помогать кому-то. Германия уже говорит, что исчерпала свои военные ресурсы, обеднила свою собственную армию. Мы все гоним, а своих, когда мы будем вооружать? Это тоже очень серьёзный вопрос».

Военная техника подлежит утилизации, и за год Украина превратилась в склад металлолома, куда сливают всё, что можно слить. И как зона боевых действий Украина напоминает большую свалку с огромным количеством уничтоженной техники.

«Потому что её всё равно систематически надо менять. Нельзя – взять со склада танк, и тут же бросить на передовую. Сколько он стоял на этом складе, может быть долго стоял, далеко, не где-то в ангаре. Там надо поменять всю внутреннюю проводку, систему управления, наведения, сальники поменять, двигатель, в конце концов, которые уже за время постоянного стояния развалились. Поэтому, конечно, чтобы максимально обновить себе парк, можно туда что-то отправлять. Поэтому и отправляют, даже самолеты. Привезли их лошадью туда и подарили от щедрого чешского или какого-то там сердца», – заключил эксперт.