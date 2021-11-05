ЕС исключил Украину из «зеленого списка»

Новости Украины

Европейский союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем «твиттере» сообщил аккредитованный в Брюсселе журналист Рикард Йозвяк.

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«Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка для безопасных путешествий, что будет формализовано в начале следующей недели», – написал журналист.

Эту информацию признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«После исключения Украины из «зеленого списка» ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев», – написал Кулеба в своем микроблоге.