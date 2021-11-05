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05.11.2021 15:21 (Мск),

Киев, Ольга Козаченко

 
Дзен, ЕС, Медицина, Политика, Украина
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ЕС исключил Украину из «зеленого списка»

Новости УкраиныЕвропейский союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом, передает корреспондент...

Европейский союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем «твиттере» сообщил аккредитованный в Брюсселе журналист Рикард Йозвяк.

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«Сегодня утром послы ЕС решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка для безопасных путешествий, что будет формализовано в начале следующей недели», – написал журналист.

Эту информацию признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«После исключения Украины из «зеленого списка» ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев», – написал Кулеба в своем микроблоге.

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