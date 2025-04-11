ЕС из-за Трампа потеряет возможность помогать Украине – Бондаренко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Тарифная война Дональда Трампа сильно повлияет на возможность стран ЕС оказывать военную и экономическую поддержку Украине.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как, по-вашему, тарифная политика Трампа отразится на экономике Украины?», – спросил Дудник.

«Конечно, она отразится не только на том, что украинские товары станут меньше присутствовать на американском рынке. Давайте говорить откровенно, Украина не так много сегодня экспортирует в США, и у нас товарооборот не такой большой, как хотелось бы. Но при этом, тарифная политика Трампа ударит по потенциальным возможностям европейских государств помогать Украине», – сказал Бондаренко.