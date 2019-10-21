ЕС изысканно поиздевался над Македонией

21.10.2019, Москва, Елена Острякова

История балканской страны Македония, верхушка которой под давлением Евросоюза согласилась изменить название государства вопреки позиции населения, однако так и не получила обещанное членство в ЕС, – наглядный пример для Украины.

Об этом у себя в фейсбуке написал украинский политолог Петр Олищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Македонский кейс» войдет в историю как пример изысканного европейского издевательства. Македония провела референдум по переименованию. Народ – против, но все равно переименование происходит. ЕС: молодцы, но мы тут подумали, что с началом переговоров о вступлении не стоит спешить, мы еще хотим «пожить для себя», – напомнил историю Олищук.

По его мнению, ЕС перечеркивает собственную стратегию для Западных Балкан, которая предусматривала вступление стран региона в Евросоюз. Сейчас в регионе укрепляются политические силы – евроскептики.

Напомним, что в июне 2018 года страна, ранее известная как Македония, согласилась изменить свое название на Республику Северная Македония в соответствии с соглашением, в котором Греция отказалась от своего возражения против вступления Северной Македонии в НАТО и ЕС.